Le condizioni di salute di Charlene di Monaco: “Esaurimento fisico ed emotivo, ma si sta riprendendo” Le condizioni di salute della Principessa Charlene di Monaco, secondo un comunicato diffuso in queste ore, starebbero migliorando “in modo soddisfacente e rassicurante”. Tuttavia, ci vorranno ancora alcuni mesi prima che possa riprendersi completamente.

A cura di Daniela Seclì

Come sta la Principessa Charlene di Monaco? A informare sulle condizioni di salute della consorte del Principe Alberto di Monaco è un comunicato diffuso dal palazzo reale. Secondo quanto riportato, la quarantatreenne starebbe pian piano recuperando la sua salute. Tuttavia, ci vorranno ancora dei mesi prima che possa ristabilirsi del tutto.

Come sta Charlene di Monaco

I problemi di salute di Charlene di Monaco stanno tenendo con il fiato sospeso coloro che hanno imparata ad amarla. In queste ore, dal palazzo reale, arriva un comunicato che contiene degli aggiornamenti sulle condizioni della principessa:

"Il palazzo desidera condividere le seguenti informazioni riguardanti la salute di Sua Altezza la Principessa Charlene: la Principessa Charlene si sta riprendendo in modo soddisfacente e rassicurante, sebbene siano necessari ancora alcuni mesi prima che la sua salute raggiunga la guarigione completa".

Che cosa è successo alla principessa Charlene

Lo scorso novembre, il marito Alberto di Monaco aveva fatto sapere a People Magazine che la moglie era in cura per un esaurimento fisico ed emotivo: "È in cura in una clinica fuori da Monaco. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a Monaco, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene". Quindi ha aggiunto:

"Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema di Charlene non ha niente a che vedere con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. Non ci sono problemi nella nostra relazione. È qualcosa di diversa natura. La sua situazione attuale è il risultato di diversi fattori che restano privati. Era chiaramente esaurita fisicamente ed emotivamente. Non riusciva ad affrontare gli impegni ufficiali e la vita in generale, anche quella familiare. Ovviamente sono anche le conseguenze degli interventi a cui si è sottoposta negli ultimi mesi. Ma preferisco non aggiungere altro. Posso dire che era incredibilmente affaticata. Non dormiva da giorni e non mangiava affatto bene. Ha perso molto peso e questo l'ha resa vulnerabile a potenziali malattie. Ci sono indiscrezioni che sostengono che abbia il Covid. Non è così. Inoltre, smentisco anche che i suoi problemi siano legati a un cancro, a una relazione personale o a interventi di chirurgia plastica".

Alberto di Monaco e i figli raggiungeranno Charlene in questi giorni

Intanto, nel comunicato diffuso in queste ore, si apprende che Alberto di Monaco e i figli, raggiungeranno la principessa nel corso di queste feste natalizie: "Il Principe Alberto e i figli andranno a trovare la principessa Charlene durante queste vacanze di Natale". Infine, viene chiesto il rispetto della privacy della famiglia, in questo momento delicato.