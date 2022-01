Amanda Lear in ospedale, è stata operata al cuore: “Ora amerò ancora di più i miei fan” Amanda Lear si è sottoposta a un intervento al cuore. L’artista ha pubblicato sui social una foto che la ritrae in ospedale e ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute.

A cura di Daniela Seclì

È un momento delicato per Amanda Lear. L'artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto che la ritrae in un letto d'ospedale. A 82 anni, si è dovuta sottoporre a un intervento al cuore. A quanto pare, però, tutto sarebbe andato per il meglio e ora ad Amanda non resta che prendersi il tempo per rimettersi e tornare alla sua quotidianità.

Amanda Lear annuncia di essersi operata

Amanda Lear appare con un sorriso rassicurante sul volto, nello scatto che ha pubblicato in queste ore su Instagram. La foto è accompagnata da una breve didascalia, nella quale la musa di Salvador Dalì spiega di essere reduce da un intervento al cuore: "Felice di averlo fatto! Intervento al cuore. Il mio cuore è stato riparato e amerà i miei fan ancora di più". Ad accompagnare il post, una serie di hashtag: intervento al cuore, clinica, grazie dottore e una nuova vita.

L'intervento al cuore per una nuova vita

Amanda Lear ha preferito non scendere nei dettagli quanto alle motivazioni per le quali si è vista costretta a sottoporsi all'operazione al cuore, ma non appena ha pubblicato il post, le tante persone che la stimano sono accorse a esprimerle gli auguri di una pronta guarigione. In pochi minuti, la foto pubblicata su Instagram ha registrato 10 mila like e oltre 1000 commenti. Amanda Lear ha rassicurato sulle sue condizioni di salute, parlando di una nuova vita possibile grazie all'operazione a cui si è sottoposta. Nei mesi scorsi, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, l'artista si era detta soddisfatta della vita che ha avuto e delle tante esperienze che ha potuto vivere. Con il carisma che la contraddistingue, aveva chiarito che oggi ha raggiunto una serenità grazie alla quale non ha alcuna paura neanche della morte: "La morte? Non mi spaventa. Spero sia solo rapida e indolore".