Jacques e Gabriella in uniforme, Charlene e Alberto di Monaco li accompagnano al primo giorno di scuola Il principe Alberto e Charlene di Monaco hanno accompagnato i figli, i gemelli Jacques e Gabriella, nel loro primo giorno di scuola.

A cura di Giusy Dente

Instagram @palaisprincierdemonaco

È tempo di back to school anche per i principini di Monaco. I gemelli Jacques e Gabriella pochi giorni fa hanno accompagnato i genitori a un appuntamento ufficiale: la famiglia al completo era a un pic-nic reale, quello con cui tradizionalmente si festeggia la fine dell'estate. Hanno rubato la scena vestiti di bianco. Ora i figli di Alberto II di Monaco e della principessa Charlene sono pronti per riprendere in mano penne e quaderni e vestire i panni degli alunni.

Dove studiano Jacques e Gabriella

Il fotografo Eric Mathon ha immortalato la famiglia monegasca al completo, in occasione di un giorno importante: il ritorno a scuola dei principini Jacques e Gabriella. I figli di Alberto II di Monaco e della principessa Charlene hanno compiuto a dicembre 8 anni e frequentano la scuola elementare (école primaire) François d'Assise-Nicolas Barré. L'istituto è nato dalla fusione di due istituzioni educative cattoliche private nel Principato di Monaco, l'Istituzione Saint-Maur e il Collegio Francescano. Ora per loro inizia il quarto anno nell'istituto: nel 2021, infatti, hanno frequentato un'unica classe che ha permesso loro di unire prima e seconda.

Instagram @palaisprincierdemonaco

La divisa di Jacques e Gabriella

I gemellini per frequentare le lezioni devono indossare l'uniforme scolastica uguale per tutti, che consiste in una T-shirt rossa, da alternare a gilet, felpe con zip, pull-over e polo. Su tutti i capi d'abbigliamento della prestigiosa scuola è ovviamente riportato lo stemma. Zainetti in spalla per i gemellini, che hanno scelto un paio di jeans e un paio di pantaloni neri, con scarpe da ginnastica.

in foto: pantaloni Etro

Il look di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco non poteva mancare al primo giorno di scuola dei suoi figli: era presente anche l'anno scorso, elegantemente vestita di rosa. Look decisamente diverso quest'anno. Innanzitutto ha cambiato l'acconciatura: da maggio al posto del biondo ha optato per un castano scuro, lasciando i capelli corti. Stavolta la principessa ha indossato una maglia a maniche lunghe nera con scollo a V abbinata a un paio di pantaloni firmati Etro, brand che indossa spesso. Questi, con gamba larga e stampa a pois, presentano sul fondo l'iconica stampa paisley della Maison. Costano 1371 euro.