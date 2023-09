I gemelli di Monaco vestiti di bianco rubano la scena al pic nic reale I due figli di Charlene e Alberto II hanno partecipato all’evento di fine estate con i genitori. Look coordinati per i due bambini che sono stati gli indiscussi protagonisti della serata.

A cura di Annachiara Gaggino

La Principessa Charlene di Monaco assieme al Principe Alberto II e i gemello Jacques e Gabriella

I royal babies monegaschi posano assieme ai genitori in occasione del pic nic annuale di fine estate. I figli di Alberto II di Monaco e della Principessa Charlene hanno rubato la scena all'evento che si è svolto pochi giorni fa nello stato autonomo, tenerissimi con i loro look coordinati. Per la piccola Gabriella è stato scelto un vestitino bianco smanicato con gonna larga e sandalini coordinati; in mano un bouquet di fiori, come la mamma, sui toni del rosa. Frangetta e capelli a caschetto, la figlia dei principi è perfettamente immersa nella parte. Il fratello Jacques indossava una camicia bianca a maniche corte, abbinata a dei pantaloni color cachi e mocassini marroni, un po' imbronciato e con le braccia incrociate, abbozza un sorriso per la foto ufficiale.

"U Cavagnëtu", nome ufficiale dell'evento, ha visto la partecipazione di altri due bambini della casata; tra gli invitati, infatti,anche Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e del Principe Alberto II, che si è presentata accompagnata dal marito Dimitri Rassam e dai figli Balthazar (5 anni), e Raphaël Elmaleh (10 anni), avuto con il precedente compagno Gad Elmaleh.

Charlene di Monaco, Alberto II e i gemelli Jacques e Gabriella

I gemelli reali, sempre impeccabili

Nati nel 2014, i piccoli di casa Grimaldi sono spesso al centro dell'attenzione durante gli eventi ufficiali. Biondissimi e bellissimi, la regalità è sicuramente un lascito della nonna Grace Kelly. Le loro uscite fanno sempre impazzire i fan della famiglia reale, complice anche il gusto delle scelte di Charlene per gli outfit e le loro feste di compleanno a tema regalano sempre dei teneri ritratti familiari. L'anno scorso il party organizzato dai genitori ha avuto un tema doppio, perché i gemelli stanno crescendo e non hanno più gli stessi interessi. Jacques ha scelto i video giochi, con una torta dedicata a Super Mario; mentre Gabriella ha preferito qualcosa di più esotico, vestendosi da piccola giapponese e prediligendo decori orientaleggianti.