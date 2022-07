Charlene di Monaco in abito da sera per l’anniversario di nozze: la foto mano nella mano con Alberto Il principe Alberto di Monaco e di Charlène Wittstock hanno condiviso un ritratto insieme per il loro 11esimo anniversario di matrimonio: la principessa è sempre più chic (e veste griffata)

A cura di Beatrice Manca

Undici anni di matrimonio, celebrati con una tenera foto su Instagram: oggi ricorre l'anniversario di nozze del principe Alberto di Monaco e di Charlène Wittstock. Per l'occasione la coppia monegasca ha condiviso sui social un ritratto insieme, scattato dal fotografo di corte. Nella foto i due si tengono per mano (un gesto molto raro) e sorridono timidamente: un tentativo di mettersi alle spalle i rumors sulla crisi o uno spiraglio di ritrovata serenità? Quel che è certo è che a ogni pubblica apparizione Charlène sfodera uno stile sempre più elegante e glamour: dopo l'abito monospalla verde e la tuta celeste con i pantaloni, per l'anniversario di nozze ha scelto un abito plissettato color del mare.

Charlène di Monaco con l'abito acquamarina griffato

Nel ritratto ufficiale che segna gli 11 anni di matrimonio Alberto e Charlène posano all'aperto: il principe indossa un elegante completo blu notte con cravatta satinata grigio perla, la moglie Charlène invece ha sfoggiato un abito da vera dea greca, un modello lungo e plissettato color acquamarina con scollatura a V. Il vestito in crêpe di seta, caratterizzato da alcuni volant sui fianchi, è un modello di Louis Vuitton opportunamente riadattato per la principessa: sul sito del brand il prezzo non è indicato, ma si può conoscere su richiesta.

L’abito di Charlène di Monaco è firmato Louis Vuitton

L'anniversario di matrimonio di Alberto e Charlène di Monaco

Il 2 luglio 2011 il principe Alberto prometteva eterno amore alla nuotatrice sudafricana Charlène Wittstock, dando vita a uno dei matrimoni royal che più spesso hanno infiammato i tabloid europei. Tra continue voci di crisi e le lunghe assenze della principessa da Palazzo per motivi di salute, Charlène e Alberto hanno tagliato il traguardo degli 11 anni di matrimonio. Un festeggiamento che vale doppio: lo scorso anno la coppia non poté festeggiare per via del ricovero della principessa in Sudafrica, dove si è sottoposta a diversi interventi. Ora marito e moglie sono di nuovo insieme e hanno ripreso gli impegni pubblici, sempre più spesso accompagnati dai figli: la principessa di Monaco ha lasciato da parte gli anfibi e le giacche militare per mostrare un nuovo lato glamour, facendo concorrenza alle reali britanniche e spagnole. Che la foto mano nella mano sia il simbolo di una nuova era di felicità a casa Grimaldi?