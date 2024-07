video suggerito

Marco Mengoni a Parigi per le Olimpiadi: veste griffato con il look verde militare Marco Mengoni è a Parigi per le Olimpiadi e sui social sta documentando la sua incredibile esperienza nei panni di ospite: ecco cosa ha indossato per un evento glamour nella capitale francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sono partite da diversi giorni le Olimpiadi di Parigi e sono molti gli ospiti noti che sono volati in Francia per seguire le gare direttamente dagli spalti e per partecipare agli eventi glamour che stanno invadendo la capitale. Tra Zendaya, Ariana Grande, Kaia Gerber e Cindy Crawford, c'è anche un volto particolarmente amato dal pubblico italiano: si tratta di Marco Mengoni, spesso immortalato in versione tifoso mentre sostiene gli atleti nel nostro paese, prima tra tutte Jasmine Paolini che ha incontrato personalmente dopo il match. Quale migliore occasione di un appuntamento tanto atteso per dare il meglio di lui in fatto di stile? Ecco cosa ha indossato per passeggiare tra le strade della ville lumière.

Marco Mengoni lancia il trend dei look monocromatici

Marco Mengoni è volato alle Olimpiadi di Parigi come volto di Omega, il brand di orologi a cui spesso si è affidato per completare i suoi look, ed è proprio per un evento sponsorizzato che ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion.

Marco Mengoni a Parigi

Seguito anche in questa occasione dal fidato stylist Lorenzo Posocco (che collabora con lui da Sanremo 2023), si è affidato all'eleganza senza tempo della Maison Ferragamo e ha sfoggiato uno degli outfit della collezione Uomo proposti per la Primavera/Estate 2024. Il trend che ha lanciato con la sua scelta di stile? Quello dei completi monocromatici.

Ferragamo collezione Uomo Primavera/Estate 2024

Il look parigino di Marco Mengoni

Marco Mengoni ha rivelato il suo look parigino sui social, dove al motto di "Off to Paris" ha posato tra le strade della capitale in verde militare by Ferragamo con indosso una canotta smanicata e a girocollo che ha lasciato i bicipiti in vista e un paio di pantaloni di pelle coordinati, un modello oversize con i tasconi laterali. Per completare il tutto ha scelto una serie di gioielli preziosi, dall'orologio Omega alla collana lunga e sottile di Eera. Ha poi cambiato hair style: ha detto addio ai capelli impeccabilmente pettinati, lasciando spazio a un effetto messy con i riccioli neri a effetto bagnato. In quanti lo scambierebbero tranquillamente per un modello?