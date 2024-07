video suggerito

Leonor e Sofia di Spagna, principesse in T-shirt: tifano per la nazionale alle Olimpiadi Le principesse di Spagna, le sorelle Leonor e Sofia, sono volate a Parigi per rappresentare la monarchia alle Olimpiadi e fare il tifo per gli atleti spagnoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Le principesse Leonor e Sofia di Spagna sono volate a Parigi: sono loro a rappresentare la monarchia durante i Giochi olimpici in corso nella capitale. L'erede al trono e sua sorella stanno facendo il tifo per la nazionale spagnola durante le gare delle varie discipline: scherma, sciabola individuale femminile, fioretto individuale maschile, pallamano, tennis. Hanno anche incontrato volontari e operatori, per porgere loro un saluto.

Le principesse di Spagna alle Olimpiadi

Leonor di Spagna è l'erede al trono spagnolo, in quanto primogenita del re Felipe e della regina Letizia Ortiz. Sta seguendo una formazione specifica, per prepararsi a questo compito. Per esempio, sta portando avanti l'addestramento militare, obbligatorio per poter un giorno diventare regina. La sua presenza agli eventi pubblici e quella in cui è richiesta una rappresentanza istituzionale è diventata più massiccia col raggiungimento della maggiore età.

Proprio lei, è volata a Parigi per sostenere la nazionale olimpica spagnola. In sua compagnia, in riva alla Senna, c'è la sorella minore, la principessa Sofia. Le due stanno presenziando insieme alle varie gare che vedono coinvolti gli atleti spagnoli e si stanno rivelando delle accanite tifose. In particolare, si sono mostrate entusiaste per i due idoli del tennis spagnolo, Rafa Nadal e Carlos Alcara. Non sono le uniche reali a Parigi.

Le Olimpiadi sono un evento che vede di solito molta partecipazione, sul fronte royals. Sono sbarcate nella capitale gli esponenti di diverse famiglie reali. È stata invitata, per esempio, la principessa Anna, in quanto membro del Comitato Olimpico Internazionale e Presidente della British Olympic Association. Ma sono stati avvistati anche la regina Mary di Danimarca col marito re Frederik, il principe Alberto di Monaco e la principessa Charlene (entrambi ex atleti), la regina Maxima e il re Willem-Alexander d’Olanda, la regina Mathilde e il re Filippo del Belgio, il granduca Enrico e la granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo.