Mary di Danimarca, il look perfetto per l'autunno è col cappotto arancione e il cerchietto "reale"

A cura di Valeria Paglionico

Ieri pomeriggio le attenzioni dei media si sono concentrate sul ritorno in pubblico di Kate Middleton, che per il primo evento ufficiale post-malattia ha incantato tutti con cappotto color cioccolato e abito a pois con fiocco al collo. Nelle stesse ore, però, a farle concorrenza in fatto di stile è stata Mary di Danimarca, che per un evento istituzionale in compagnia del marito Frederik ha proposto quello che si preannuncia il look più chic dell'autunno. La regina ha rispettato alla perfezione i trend di stagione, puntando tutto su una palette cromatica ispirata proprio a questo periodo dell'anno: ecco tutti i dettagli del suo look arancio e burgundy.

Chi ha firmato il cappotto arancione di Mary di Danimarca

Ieri Mary di Danimarca e il marito, il re Frederik X, hanno fatto visita alla città di Holstebro per festeggiare il suo 750esimo anniversario. Sono stati ospitati nel Municipio, hanno incontrato gli artisti che diventeranno protagonisti degli eventi culturali organizzati per celebrare la ricorrenza e hanno passeggiato tra le strade del centro, salutando con entusiasmo i sudditi.

Mary di Danimarca in Max Mara

Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look in perfetto stile autunnale? È proprio quanto fatto dalla regina danese, che ha incantato tutti con la sua eleganza. Il capo chiave dell'outfit è il lungo cappotto arancione, un modello di lana firmato Max Mara con una cintura in tinta che segna il punto vita. Dalla scollatura del soprabito si è intravisto poi il vestito in seta bordeaux di Saloni decorato all-over con una romantica stampa floreale.

La regina Mary di Danimarca con abito Saloni e stivali Acquazzura

Il burgundy è il colore must dell'autunno

A completare il look autunnale della regina Mary non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour. Ha abbinato il cappotto arancio a un paio di maxi stivali Acquazzura e a una clutch bag di BOSS, entrambi il burgundy, il colore must dell'autunno. Non è mancato il tocco prezioso con un paio di orecchini d'oro e cristalli firmati Sophie Bills Brahe Boucle. A fare la differenza, però, è stato il cerchietto di Jane Taylor Sequin, un modello bombato in velluto bordeaux con cui ha tenuto i capelli tirati all'indietro. Si tratta di uno degli accessori preferiti dalle Royals inglesi, da sempre considerato il simbolo del loro stile bon-ton e spesso usato al posto delle più preziose tiare. Mary di Danimarca si sarà ispirata a loro per essere super sofisticata?