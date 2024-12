Mary di Danimarca rilancia i maglioni di Natale: sono ancora una volta il must delle feste

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family d'Europa sono più impegnate che mai sul fronte lavorativo e il motivo è molto semplice: il periodo che precede il Natale è sempre ricco di appuntamenti istituzionali, eventi benefici e gala a tema. Quali migliori occasioni di queste per sfoggiare dei look in pieno mood feste? Se qualche settimana fa Kate Middleton aveva puntato tutto su cappotto rosso e gonna tartan, nelle ultime ore Mary di Danimarca ha seguito il trend dei classici maglioni natalizi: ecco tutti i dettagli dell'outfit "fiocco di neve" che ha sfoggiato a una serata di volontariato.

Il ritorno dei maglioni di Natale

La regina Mary di Danimarca ha dimostrato di essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze di stagione, basti pensare al fatto che qualche mese fa si era vestita tutta di arancione (naturalmente con dei capi griffati) per dare il via all'autunno. Ora, a pochi giorni dal debutto con un'inedita tiara di diamanti, è tornata ai suoi tanto amati look casual, proponendo un completo che si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco di originalità alle feste. Ha fatto visita al WeShelter's Food Club di Copenaghen per un evento di beneficenza dedicato ai senzatetto e ne ha approfittato per rilanciare la mania dei maglioni di Natale ma in una versione super chic.

Mary di Danimarca col maglione di Natale

Chi ha firmato il maglione fiocco di neve della regina Mary di Danimarca

La sovrana danese ha detto no alle classiche stampe con renne, elfi e Babbo Natale, ha preferito un maglione in lana e cashmere a fondo nero con un ricamo bianco a forma di fiocco di neve sul davanti. Si tratta di un capo firmato Max Mara (prezzo 370 euro) e la cosa particolare è che, sebbene a primo impatto sembri un classico pull a collo alto, in verità è un gilet smanicato.

Maglione Max Mara

Mary lo ha abbinato infatti a un top in tinta con le maniche lunghe, completando il tutto con un paio di pantaloni palazzo in lana grigio scuro. Capelli sciolti e lisci, make-up appena accennato e sorriso smagliante: in quanti il prossimo Natale indosseranno un maglione a tema come quello della sovrana?

Mary di Danimarca in Max Mara