Letizia di Spagna in estate non rinuncia alla giacca in tweed (e la abbina alle ballerine)

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 è alle porte ma l'agenda dei reali d'Europa è ancora piena zeppa di eventi istituzionali: complici le giornate calde e soleggiate, sono sempre di più le regine e le principesse che lasciano spazio a look freschi e sbarazzini che si riveleranno perfetti per le vacanze. La regina Letizia Ortiz, però, ha pensato bene di andare in contro tendenza, puntando tutto su un outfit non convenzionale, soprattutto se bisogna affrontare le roventi temperature spagnole. Per lei niente abiti a balze, camicie di lino o espadrillas con la zeppa: ecco cosa ha indossato per il recente impegno ufficiale insieme al marito Felipe VI.

Chi ha firmato la giacca in tweed di Letizia di Spagna

Nelle ultime ore i reali di Spagna hanno partecipato all'incontro con i membri della fondazione Princesa De Asturias, evento che si è tenuto al El Pardo Palace di Madrid, ma è stata soprattutto la regina Letizia ad attirare tutti i riflettori su di sé, il motivo? Ha sfoggiato un look dal mood non propriamente estivo. Ha indossato infatti una giacca in tweed firmata Apramp, per la precisione un modello sui toni del rosso che ha portato abbottonato fino al collo e che ha abbinato a un paio di pantaloni a sigaretta total black. Non è la prima volta che punta tutto su un blazer in questo tessuto, lo aveva già fatto nel ritratto di famiglia per i 20 anni di matrimonio ma, considerando le temperature sempre più calde, la scelta di stile in questa occasione non è risultata molto azzeccata.

Letizia di Spagna con il blazer Apramp

Letizia di Spagna inaugura l'estate con le ballerine

Per completare l'outfit Letizia ha ancora una volta detto no ai tacchi. È ormai risaputo che circa un mese fa abbia avuto un incidente al piede che l'ha costretta a indossare sempre le sneakers ma ora ha messo in atto una piccola rivoluzione di stile per rinnovare la sua immagine ma sempre all'insegna della comodità. Niente più scarpe da ginnastica, ha preferito delle ballerine raso terra in pelle nera, per la precisione le Tikal del brand spagnolo Cacles.

Ballerine Cacles

Sono le classiche Mary Jane con il cinturino intorno alla caviglia ma la loro particolarità sta nel fatto che sono completamente scollate sui lati. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del marchio vengono vendute a 89,90 euro. In quante in estate lasceranno nell'armadio i tacchi vertiginosi come fatto dalla sovrana spagnola?

La regina Letizia con le ballerine Cacles