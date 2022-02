Tomaso Trussardi mostra il salotto Trussardi: logo e foto della Maison di moda su pareti e divano Tomaso Trussardi è tornato a condividere un post sui social, dopo la separazione con Michelle Hunziker, in cui si mostra con le figlie in un salotto brandizzato dalla Maison di moda.

A cura di Clara Salzano

Tomaso Trussardi nel salotto di Bergamo Alta

È di dominio pubblico ormai la rottura tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. La coppia si è lasciata dopo oltre dieci anni di relazione e due bambine, in modo adulto e pacifico. Michelle Hunziker sta vivendo un momento di grande successo lavorativo con il nuovo programma Michelle Impossibile. Poco si sa di Tomaso Trussardi eccetto che guida da anni l'azienda di famiglia come Amministratore Delegato di Trussardi. Il noto imprenditore è tornato a condividere il primo post sui social dopo la separazione con Michelle Hunziker e si mostra con le figlie Celeste e Sole in un salotto con divani gialli, copertine di campagne pubblicitarie Trussardi alle pareti ed elementi brandizzate della stessa azienda di famiglia.

Odino Trussardi, il cane di Tomaso Trussardi, su una poltrona Trussardi

Dove vive Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi, a differenza della ex moglie Michelle Hunziker, non condivide molti dettagli sulla sua vita privata attraverso i social. L'ultimo post publicato dall'Ad di Trussardi svela l'immagine di un salotto accogliente con bellissimi divani gialli. Nell'immagine Tomaso Trussardi è con le figlie Celeste e Sole e sembra siano seduti in un salotto di casa con numerosi elementi legati al mondo Trussardi, dai cuscini sui divani alle foto alle pareti.

Tomaso Trussardi con il suo cane Odino

La foto è localizzata a Bergamo Alta dove si trova sia la storica sede Trussardi che la casa di Tomaso Trussardi. Fino alla separazione con Michelle Hunziker, il noto imprenditore viveva assieme alla moglie in una villa da sogno a Bergamo. Non sappiamo quale sia l'abitazione definitiva dei due coniugi oggi. È probabile che Michelle Hunziker abbia lasciato la villa di Bergamo della coppia, città dove ha sede della storica Casa Trussardi, e che vi sia rimasto Tomaso Trussardi, come si può notare anche in un post di Paola Turani che era ospite di Trussardi domenica 20 febbraio 2022.

Paola Turani nel salotto di Tomaso Trussardi a Bergamo

Il significato del logo Trussardi

Sono numerose le immagini condivise da Tomaso Trussardi con il suo cane Odino. Ed è proprio il piccolo levriero italiano ad essere il simbolo della storica azienda Trussardi, nata nel 1911 come fabbrica di guanti pregiati a Bergamo. Il levriero, simbolo di Trussardi, è stato introdotto nel logo del brand nel 1973. Il piccolo animale è un riferimento ai concetti di tradizione, dinamicità, eleganza e spirito di innovazione cari da sempre a Trussardi. Nel logo il piccolo levriero viene stilizzato e inserito in una sorta di medaglione per diventare emblema del brand.