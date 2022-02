Michelle Hunziker pronta per il nuovo show: rivela uno degli abiti che potrebbe indossare sul palco Michelle Hunziker tornerà presto in tv con uno show tutto suo, Michelle Impossible. Cosa indosserà sul palco? A vestirla sarà Giorgio Armani, lo stilista italiano che da anni riesce a mettere in risalto la sua innata bellezza con degli abiti glamour ed eleganti.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta per tornare in tv, a partire dalla prossima settimana sarà la regina di Canale 5 con il nuovo programma Michelle Impossible. Per due serate, il 16 e il 23 febbraio, si cimenterà con esibizioni di canto, ballo, recitazione, il tutto ha accompagnata da ospiti d'eccezione, prime tra tutte Michela Giraud e Katia Follesa (nel secondo appuntamento dovrebbe esserci, invece, Belén Rodriguez). Si tratterà della sua prima volta sotto i riflettori da quando ha annunciato la rottura con Tomaso Trussardi e si sta preparando al meglio per apparire impeccabile. Dopo aver cambiato taglio e colore di capelli, nelle ultime ore ha rivelato chi è lo stilista che la vestirà e un dettaglio di un abito che indosserà sul palco.

Chi vestirà Michelle Hunziker a Michelle Impossible

Michelle Hunziker aveva già dato qualche indizio qualche tempo fa sui social ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: vestirà Giorgio Armani nel suo nuovo programma. Si tratta di una Maison a cui la conduttrice è da sempre legata, basti pensare a fatto che proprio quest'ultima ha firmato i look di due delle sue serate sanremesi nel 2018. Nonostante per anni sia stata parte integrante della famiglia Trussardi, per questa nuova esperienza televisiva Michelle si è rivolta a Re Giorgio: sarà ancora una volta lo stilista simbolo dell'eleganza italiana a interpretare alla perfezione il suo stile raffinato e glamour, mettendo in risalto in modo naturale l'innata bellezza che da sempre la contraddistingue.

Michelle Hunziker in Giorgio Armani

Michelle Hunziker prova uno degli abiti per il ritorno in tv

Sembra ormai essere tutto pronto per Michelle Impossible, anche gli abiti che la conduttrice sfoggerà sul palco. Nelle ultime ore ha infatti condiviso una Stories direttamente dallo show-room di Giorgio Armani mentre era alle prese con gli ultimi fitting e, così facendo, ha rivelato alcuni dettagli di uno dei vestiti che probabilmente indosserà su Canale 5. La conduttrice si è lasciata immortalare di spalle con indosso un lungo e sinuoso abito plissettato, un modello con il bustier strapless aderente e un'ampia gonna a sirena. Certo, non ha lasciato trapelare altri particolari e non ha neppure dichiarato apertamente che punterà proprio su questo look, ma è chiaro che rimarrà fedele allo stile principesco e bon-ton che da sempre caratterizza le sue esperienze in tv. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per vederla ancora una volta sul palco.