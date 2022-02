Katia Follesa torna in tv con un nuovo look: stupisce tutti coi capelli rossi Katia Follesa sarà ospite di Michelle Hunziker nello show Michelle Impossibile. Probabilmente il cambio look provvisorio dell’attrice ha a che fare proprio con questo. Si è fatta vedere sui social coi capelli rossi e qualcuno ha notato strane somiglianze.

A cura di Giusy Dente

Pochi giorni prima che cominciasse il Festival di Sanremo 2022 Michelle Hunziker aveva condiviso sui social una foto che aveva molto incuriosito i suoi fan. Era alle prese con la scelta di alcuni abiti per una serata importante e molti avevano ipotizzato che stesse facendo una prova costumi per salire in qualità di ospite sul palco dell'Ariston. In realtà il mistero è stato svelato poco dopo: la conduttrice sta lavorando alla realizzazione di uno show tutto suo, che sbarcherà presto su Canale 5. Per l'occasione ha scelto innanzitutto di indossare alle creazioni di Giorgio Armani, a cui si affida sempre quando deve affrontare importanti sfide lavorative. E poi ha scelto anche diversi ospiti, tra cui Michela Giraud e Katia Follesa.

Katia Follesa da bionda a rossa

Da diversi giorni Michelle Hunziker sta condividendo con i follower alcuni ‘dietro le quinte' del suo show, Michelle Impossible, in cui si cimenterà a 360 grandi: conduzione, recitazione, ballo, canto. Mediaset le ha affidato ben due prime serate su Canale 5: il programma andrà in onda a febbraio, il 16 e il 23. Manca dunque pochissimo al debutto, che la vedrà assieme a diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Michela Giraud e Katia Follesa saranno le sue prime due ospiti, annunciate anche nel promo. Forse proprio in vista di questo evento l'amatissima comica ha stravolto il suo look.

Nell'ultimo scatto condiviso sui social, la Follesa è infatti apparsa con dei capelli inediti, mai sfoggiati prima, che hanno molto stupito i follower. Solitamente a parte le eventuali parrucche di scena per interpretare altri personaggi, l'attrice ha una chioma biondissima a cui è sempre rimasta molto fedele, alternando solo tagli più corti e lunghi. Nella foto in questione, invece, ha una chioma rossa ramata portata appena appena ondulata. Anche in questo caso si tratta con ogni probabilità di una parrucca, fatto sta che i fan si sono divertiti a trovare delle somiglianze tra lei e altre donne note. Qualcuno ha notato delle similitudini con Clio Zammatteo (l'influencer e makeup artist Clio Make Up), altri con Sarah Jessica Parker, qualcuno addirittura ha chiamato in causa Daniela Santanchè. Qualcuno ha apprezzato i capelli più scuri, altri invece hanno bocciato questo hair look preferendola bionda. Adesso non resta altro da fare che sciogliere il mistero sul perché della parrucca rossa: "Prossimamente" come ha scritto nella didascalia della foto ne sapremo di più.