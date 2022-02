Michela Giraud nello show di Michelle Hunziker: alle prove è struccata col look “sciatta-chic” Michela Giraud è alle prese con le prove e le registrazioni del programma televisivo in cui presto la vedremo. Sui social si è fatta vedere in sala trucco, coi bigodini sulla testa: nessun outfit glamour o da diva, ma quello che ha definito un look “sciatta-chic”.

A cura di Giusy Dente

Instagram @michelagiraud

Prosegue a gonfie vele la carriera di Michela Giraud tra social, tv, radio e cinema. Prima Colorado nel 2015, poi CCN – Comedy Central News per tre edizioni e a seguire La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, Il posto giusto e Sbandati. Nel frattempo si è cimentata come speaker radiofonica e ha recitato in I babysitter e Sorci verdi. Nel 2020 ha vinto il Premio Satira per la stand-up comedy alla 48esima edizione del Premio satira politica di Forte dei Marmi e più di recente è entrata a far parte del divertentissimo cast di LOL – Chi ride è fuori. Dopo essere stata Iena per una sera, accanto a Nicola Savino (in abito trench e tacchi glitter), sta per tornare in tv in una veste nuova.

La nuova avventura di Michela Giraud

I fan di Michela Giraud avranno di certo accolto con un certo piacere il promo del programma Michelle Impossible. A febbraio per due prime serate Michelle Hunziker sarà la regina di Canale 5 e sta lavorando sodo per preparare lo spettacolo in ogni dettaglio. Si cimenterà col canto, col ballo, con la recitazione, ma non farà tutto da sola: con sé ha voluto diversi amici, ha coinvolto alcuni personaggi del mondo dello spettacolo per accompagnarla nell'avventura. Tra coloro che si sono uniti a lei ci sono anche Katia Follesa e Michela Giraud, prime due ospiti del programma. La prima per l'occasione ha cambiato look: sui social si è mostrata con i capelli rossi, molto probabilmente una parrucca.

Michela Giraud torna in tv

Anche la Giraud si trova alle prese con prove e registrazioni. La 34enne è una persona estremamente coinvolgente e autoironica: a Le Iene ha portato un monologo incentrato sulle costanti critiche gratuite che riceve sui social in merito al suo aspetto fisico e al suo peso. "Fare schifo è un diritto che rivendico con orgoglio" ha detto fiera di sé, per nulla toccata da chi la definisce volgare o grassa. Lei non dedica agli haters neppure un minuto del suo tempo.

Leggi anche Michelle Hunziker, i look per All Together Now 2020

Tempo che al momento sta dedicando in gran parte al lavoro e questo impegno la sta premiando moltissimo, pur rimanendo la Michela Giraud di sempre, che non ha bisogno di mostrarsi come in realtà non è pur di ricever consensi. Difatti nelle Instagram Stories quando ha annunciato di trovarsi a Cologno Monzese in sala trucco ci ha tenuto a specificare di essere già bella e di non aver certo bisogno di make up artist! Certo, essendo in tv c'è comunque un segreto nel suo look (che ha definito "sciatta-chic"): il lavoro delle parrucchiere e delle costumiste che ha a disposizione, ha spiegato. Chissà Michelle Hunziker cosa ha scelto di affidarle e in cosa la vedremo cimentarsi nel suo atteso ritorno in tv.