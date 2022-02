Michelle Hunziker cambia look: taglio e colore di capelli sono “da Oscar” Michelle Hunziker torna in tv con un programma tutto suo: per prepararsi a questa nuova sfida niente di meglio che una sessione dal parrucchiere!

A cura di Beatrice Manca

Per Michelle Hunziker è tempo di nuovi inizi. La sua relazione con Tomaso Trussardi è finita e la conduttrice si prepara a una nuova sfida televisiva: a metà febbraio debutta su Canale 5 il suo nuovo programma, Michelle Impossible, di cui è stato appena diffuso il trailer. Sappiamo che sarà affiancata da Michela Giraud, Katia Follesa e tra gli ospiti ci sarà Belen Rodriguez. Per voltare pagina e prepararsi a questa nuova sfida niente di meglio che una sessione dal parrucchiere per rinfrescare taglio e colore. Nel weekend Michelle Hunziker si è concessa un pomeriggio di relax dalla sua fidata hair stylist, condividendo il risultato con i suoi fan su Instagram: "Colore e taglio da Oscar!"

Michelle Hunziker sfoggia il ciuffo laterale

Michelle Hunziker negli anni ha sempre portato i capelli lunghi e biondissimi, ma due mesi fa ha deciso di dare un taglio drastico alla chioma, sfoggiando un inedito caschetto asimmetrico. Il nuovo look forse anticipava una svolta anche nella sua vita privata: fatto sta che da allora la conduttrice non se n'è più pentita e ha continuato a sfoggiare i capelli corti, in versione liscissima o con le onde. Questa volta non ha chiesto alla sua hair dresser nessun cambiamento drastico: ha illuminato leggermente il colore e ridefinito le lunghezze del taglio per apparire al meglio in tv. Ora sfoggia un maxi ciuffo sulla fronte che le incornicia il viso.

Probabilmente in queste settimane i capelli si erano allungati, come si vede nelle ultime foto su Instagram, facendole perdere la geometria che caratterizzava il taglio. Michelle Hunziker ha poi scelto una piega mossa e vaporosa, con la riga da una parte per esaltare la frangia laterale. Il risultato le è piaciuto così tanto che ha condiviso le foto sui social, scrivendo: "Colore e taglio da Oscar!". Merito della sua hair stylist, Alessia Solidani, che da tempo la segue valorizzando la sua bellezza con spazzola e forbici. Non resta che aspettare il suo nuovo show: come ci stupirà Michelle?