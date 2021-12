Michelle Hunziker taglia ancora i capelli, ora il suo caschetto lungo è asimmetrico Michelle Hunziker ci ha preso gusto a cambiare look e a poche ore dal Natale è tornata dalla sua parrucchiera di fiducia Alessia Solidani. È rimasta fedele al caschetto lungo ma ha dato delle spuntatine ai capelli sulla nuca, rendendo così il taglio asimmetrico.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione dei giorni prima del Natale per cambiare look? È proprio quanto fatto da Michelle Hunziker, che a poche ore dall'inizio delle feste in famiglia ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia, dando prova di "averci preso gusto" a cambiare look. Complice un viaggio di lavoro a Roma, è andata in uno dei saloni dell'hairstylist e amica Alessia Solidani, ovvero la "responsabile" del suo recente taglio di capelli corto. Ha così aggiunto un tocco di novità super glamour alla sua acconciatura: ecco come si è mostrata sui social.

La trasformazione hair documentata sui social

Qualche mese fa Michelle Hunziker ha lasciato tutti senza parole: per la prima volta in oltre 20 anni ha tagliato i capelli in modo drastico, dicendo addio alla chioma extra long e sfoggiando un inedito caschetto. Negli ultimi mesi ha spaziato tra onde sbarazzine e pieghe lisce, acconciature che hanno messo in risalto la lunghezza "pari" della chioma. Oggi, però, le cose sono cambiate: la conduttrice si è affidata ancora una volta ad Alessia Solidani per rinnovare la sua immagine e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social.

Il nuovo taglio di capelli di Michelle Hunziker

Il nuovo taglio di Michelle Hunziker

Cosa ha fatto Michelle Hunziker ai capelli? Sebbene se vista frontalmente sembri che nulla sia cambiato nel suo loo,k una volta che gira un po' il capo rivela la novità: ha tagliato la chioma sulla nuca, rendendo così il long bob asimmetrico. Certo, non si tratta di rasature, dunque la trasformazione non è evidente all'istante, ma è chiaro che rispetto a qualche giorno fa la "rivoluzione" c'è e si vede. La Hunziker tornerà a dettare legge in fatto di hair trend come successo qualche mese fa?