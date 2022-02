Michelle Hunziker mora per il ritorno in tv: look retrò coordinati con Katia Follesa e Michela Giraud Mercoledì 16 febbraio debutta su Canale5 “Michelle Impossible”, il nuovo programma tv di Michelle Hunziker: per l’occasione la conduttrice è apparsa con un nuovo look.

A cura di Beatrice Manca

Il momento tanto atteso da Michelle Hunziker è arrivato: questa sera debutta su Canale 5 il suo programma, Michelle Impossible, uno "one woman show" pieno di ospiti e musica. Insieme a lei ci saranno anche Katia Follesa e Michela Giraud, due volti della comicità amatissimi dal pubblico. Per l'occasione il trio ha deciso di fare un viaggio all'indietro nel tempo, sfoggiando look coordinati e retrò: abiti rossi da showgirl anni Quaranta, con acconciature in tema. Michelle Hunziker ha stupito il pubblico in un'inedita versione mora: nelle prime foto del programma è irriconoscibile con un raccolto a onde nero corvino. Cambio look o trucco di scena?

Michelle Hunziker con i capelli neri

Il conto alla rovescia è iniziato e sui social appaiono i primi indizi su come sarà il programma di Michelle Hunziker. In particolare ha colpito una foto di Michela Giraud, Katia Follesa e Michelle Hunziker…in versione mora! Solo pochi giorni fa Michelle Hunziker aveva condiviso i dettagli della sua sessione dal parrucchiere, con un colore biondo "da Oscar". A ben vedere, sfoggiano tutti insoliti colori di capelli: la biondissima Katia Follesa ha una vaporosa acconciatura corvina, Michela Giraud, che è castana, sfoggia una chioma bionda. Senza dubbio quindi si tratta di parrucche indossate per interpretare un numero musicale.

Michela Giraud con una parrucca bionda

I look coordinati di Michelle Hunziker, Michela Giraud e Katia Follesa

Michelle Hunziker è un volto amatissimo dal pubblico televisivo per la sua simpatia, il suo talento e il suo stile: in attesa di scoprire cosa indosserà nel suo programma, le prime foto diffuse del backstage mostrano un look retrò anni Quaranta. Katia Follesa, Michela Giraud e Michelle Hunziker indossano abiti simili, in tre nuances diverse di rosso, ma con dettagli diversi, come la scollatura o le spille appuntate sul vestito. A questo punto, la curiosità è alle stelle: con quali look ci stupiranno questa sera?