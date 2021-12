Come si tiene in forma Michelle Hunziker: si allena in palestra col bilanciere Michelle Hunziker ci tiene molto alla forma fisica. Ha mostrato ai suoi follower un momento del suo allenamento: eccola intenta a sollevare il bilanciere.

A cura di Giusy Dente

Instagram Story @therealhunzigram

Come si tiene in forma Michelle Hunziker? La conduttrice televisiva al momento è impegnata con All Together Now e proprio in vista delle riprese della nuova edizione del programma e di altri impegni lavorativi, a settembre ha cambiato look. Per la prima volta dopo anni ha drasticamente tagliato i capelli ed è passata alla frangia, proprio per esprimere la carica e l'energia che tutti quei progetti le stavano dando. La 44enne sui social condivide molto della sua quotidianità, soprattutto sul fronte professionale, un po' meno per quanto riguarda la vita privata. È solita anche condividere la sua routine di allenamento.

I segreti di Michelle Hunziker

Questa estate Michelle Hunziker ha sfoggiato in spiaggia un corpo tonico e scolpito: la sua carriera è esplosa con una pubblicità di indumenti intimi che aveva il suo lato B in primissimo piano e a distanza di 28 anni da allora sembra che per lei il tempo si sia fermato. In bikini è apparsa in forma smagliante, merito del suo stile di vita sano. Alimentazione controllata e costante attività fisica vanno di pari passo, quindi da un lato tende a prediligere la buona cucina senza eccedere coi dolci e dall'altro pratica molto sport. Non mancano anche dei rituali di bellezza. Uno dei suoi preferiti è il bagno nel fieno.

Instagram Story @therealhunzigram

Michelle Hunziker si allena col bilanciere

Michelle Hunziker ha praticato molti sport diversi nella sua vita, dedicandosi sia alla palestra che ad attività all'aria aperta ma sempre con rigore e passione. Lo sci, la corsa, la ginnastica, il pilates: insomma, riesce sempre a ritagliarsi del tempo per sé, perché sa quanto sia importante per la salute del corpo e della mente tenersi in allenamento. In passato il suo personal trainer era Massimiliano Morbini.

Instagram Story @therealhunzigram

Sembra che abbia aggiunto un nuovo elemento al suo allenamento, per lavorare anche sulla forza. Anche questo aspetto è importante per un benessere fisico a 360 gradi, non solo la tonificazione. Nelle Instagram Stories si è fatta vedere con indosso un kimono bianco, intenta a sollevare un bilanciere (apparentemente molto pesante!). Con questo esercizio si va proprio ad aumentare la forza e a potenziare la muscolatura corporea; è un allenamento complesso, ma ricco di benefici anche per braccia e schiena. E unito al resto della routine della conduttrice, questo allenamento sembra che dia ottimi risultati.