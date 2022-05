Michelle Hunziker cambia look: sul palco in jeans, t-shirt e capelli “alla Flintstones” Michelle Hunziker è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo la breve pausa dovuta al Covid e, come da tradizione, usa i social per anticipare i look che sfoggerà in tv. Di recente ha cambiato stile dicendo addio agli abiti da diva: ha posato in jeans, t-shirt e capelli alla Flintstones.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è più attiva che mai sul fronte professionale: dopo essere stata costretta a prendere una brevissima pausa dalla tv a causa del Covid, è tornata a lavorare a pieno ritmo e non perde occasione per documentare sui social ogni piccolo traguardo. È la regina indiscussa di Striscia la Notizia ed è proprio su Instagram che ogni giorno dà delle anticipazione dei look che sfoggerà sul palco. Nelle ultime ore ha preannunciato una incredibile rivoluzione di stile: ha detto addio agli outfit bon-ton e da diva, preferendo un completo casual e una acconciatura inedita in pieno mood Flintstones.

Il nuovo look casual di Michelle Hunziker

Ultimamente Michelle Hunziker ha allietato i fan con i suoi look sensuali e glamour, dai completi color block ai tubini multicolor, ma di recente ha cambiato stile. Niente più abiti da diva e tagli cut-out sul busto, questa volta ha scelto qualcosa di decisamente più casual. Nella prossima puntata di Striscia la Notizia sorprenderà il pubblico con un paio di jeans a zampa a vita bassa e una t-shirt rossa a giro collo e con le maniche corte, un modello leggermente crop che ha lasciato l'ombelico in vista. Per completare il tutto ha poi optato per un paio di décolleté rosso fuoco a punta e col tacco a spillo. Non è forse impeccabile anche in versione casual?

Il look casual di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker col caschetto con le punte all'insù

A rendere davvero inedito il look di Michelle Hunziker è stata l'acconciatura. Da quando ha tagliato i capelli a caschetto ha sempre spaziato tra liquid hair extra lisci e onde sbarazzine, ma questa volta ha aggiunto una piccola novità. Complice l'intervento della sua assistente Laura Barenghi, ha scelto una pettinatura dall'animo retrò, ovvero con le punte all'insù e la chioma tirata dietro le orecchie. Si è poi immortalata in primo piano per mostrare il risultato e ha scherzato sul fatto che sembrava essere uscita dal cartone anni '90 The Flintstones. Il dettaglio che non cambia mai? Michelle è sempre meravigliosa in ogni versione.

