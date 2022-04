Gigi Hadid posa in topless con lo skate griffato: le foto sono un omaggio a Virgil Abloh Gigi Hadid ha conquistato la copertina di Pop Magazine con una sensuale foto in topless. Perché la modella ha posato con il seno coperto solo da uno skate colorato e logato? Ha voluto ancora una volta rendere omaggio all’amico stilista Virgil Abloh.

A cura di Valeria Paglionico

Gigi Hadid per Pop Magazine

Virgil Abloh è stato uno degli stilisti più visionari e creativi di tutti i tempi e non sorprende che a 5 mesi dalla sua morte continui a ricevere omaggi e citazioni da parte dei grandi nomi della moda. L'ultima ad averlo ricordato è stata Gigi Hadid, una delle sue modelle-muse con lui ha condiviso anche una profonda amicizia. Dopo le innumerevoli Stories in cui la top lo ha citato con tanto di tag, questa volta ha posato in topless per Pop Magazine e ha coperto il seno solo con uno skate colorato e griffato: ecco per quale motivo ha sfoggiato solo quest'accessorio originale ed esclusivo nello scatto fashion.

Our Tribute for Virgil, le foto che rendono omaggio allo stilista

Gigi Hadid è diventata protagonista del servizio fotografico Our Tribute for Virgil pubblicato su Pop Magazine nelle ultime ore, a immortalarla è stata la fotografa Stevie Dance, che ha saputo far emergere il suo lato più sensuale. La modella ha infatti posato in topless con indosso solo un paio di pantaloni blu, un modello oversize a vita bassa dal taglio classico che ha messo in risalto la sua silhouette impeccabile. Ha poi tenuto i "nuovi" capelli biondissimi sciolti e tra le mani ha sfoggiato uno degli oggetti iconici firmati da Virgil Abloh, ovvero uno skateboard sfumato dall'azzurro al rosa decorato con il logo Monogram di Lous Vuitton all-over.

Perché Gigi Hadid ha posato nuda con lo skate

Il motivo per cui Gigi si è coperta il seno con lo skate di Virgil Abloh x Louis Vuitton? Il servizio fotografico firmato da Stevie Dance è un omaggio al compianto stilista, una riflessione sulla sua arte, sugli oggetti e sugli accessori da lui realizzati che hanno fatto storia, a testimonianza del fatto che il suo animo visionario ha lasciato un segno indelebile nel settore. Con lo skateboard variopinto firmato per Louis Vuitton il designer è riuscito a fondere street culture e artigianato, dimostrando che la moda può e deve lasciarsi influenzare dalla cultura contemporanea. Gigi si è prestata al tributo, non avendo paura di posare col seno nudo, così da mettere in risalto al massimo il genio creativo di Virgil.