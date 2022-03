Gigi Hadid torna al biondo platino: conquista la copertina col nuovo look Gigi Hadid ha conquistato la copertina di Vogue Brasil e nel servizio fotografico realizzato ha sfoggiato un nuovo look. La modella è tornata al biondo platino, dicendo addio al suo colore di capelli naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Gigi Hadid è una delle modelle più richieste degli ultimi anni e, dopo aver aver partecipato a tutte le Fashion Week internazionali, da New York a Milano, fino ad arrivare a Parigi, ha raggiunto l'ennesimo successo della sua carriera: ha conquistato una nuova copertina, quella del nuovo numero di Vogue Brasil. Oltre a sfoggiare un outfit all'insegna del glamour che si preannuncia il must-have della primavera, la top ha anche rivelato un hair look inedito: ha detto addio al biondo naturale e ha provato un'audace tintura platino. Non è forse splendida anche in questa versione?

Gigi Hadid col completo color block

Dopo aver devoluto tutti i guadagni delle sue Fashion Week alla popolazione ucraina in guerra contro la Russia, Gigi Hadid è tornata a parlare del conflitto sulle pagine di Vogue, magazine al quale ha rilasciato un esclusivo servizio fotografico. In copertina la modella ha seguito il trend del color block sfoggiando un completo firmato Maison Valentino con camicia gialla accesa e giacca viola. Ha poi aggiunto un tocco provocante con un rossetto rosso ciliegia, anche se a fare la differenza sono stati i "nuovi" capelli platino. La Hadid si è schiarita la chioma ma ha lasciato le radici scure, mettendo il contrasto in risalto con una piega liscia e con la riga centrale.

Tutti gli hair look di Gigi Hadid

Gigi Hadid non è nuova alle sperimentazioni in fatto di capelli, dagli esordi ad oggi ha spesso rivoluzionato il suo hair look in modo audace e drastico. Il suo colore naturale è il biondo chiaro (la sorella Bella si tinge la chioma scura proprio per differenziarsi da lei) e, sebbene sia rimasta a lungo fedele a questa nuance, ha spesso osato con delle sfumature platino. Nell'ultimo anno, inoltre, ha anche provato delle nuance più estreme, dal rosso all'arancio carota, sfilando in passerella con delle chioma davvero inedite. Ora per la primavera è tornata a una tinta chiarissima, così da aggiungere un tocco ancora più luminoso alla sua immagine.