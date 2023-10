Stefano Oradei: “Manila Nazzaro è il primo e ultimo pensiero di ogni giorno” Stefano Oradei racconta in un’intervista quanto sia legato a Manila Nazzaro. Il ballerino è innamoratissimo e non esita a dichiararlo, dicendo di vivere nel pieno di un sogno.

A cura di Ilaria Costabile

L'amore tra Stefano Oradei e Manila Nazzaro prosegue a gonfie vele. I due sono ormai inseparabili, come dimostrano le foto pubblicate sui social da quando hanno annunciato di stare insieme, e in un'intervista che il ballerino ha rilasciato a Novella 2000, ha parlato di come ogni giorno il suo sentimento nei confronti della showgirl sia sempre più maturo e forte.

L'amore per Manila Nazzaro

Dopo la prima intervista insieme nello studio di Verissimo, in cui Manila Nazzaro ha raccontato cosa è realmente accaduto con il suo ex Lorenzo Amoruso, per poi passare all'amore che è riuscito a riempire la sua vita dopo mesi di sofferenza, anche Oradei è stato intervistato in vista del suo 40esimo compleanno. Alla testata ha raccontato l'emozione di questa data così importante, che ha condiviso con gli amici di sempre, i professionisti nel mondo della danza, ma soprattutto con la sua compagna, della quale ha detto:

Con Manila vivo un sogno. Ci siamo incontrati in occasione di alcuni eventi, poi durante un’intervista che le ho fatto alla radio. Dopo qualche mese in cui ci sentivamo per lavoro, lei era alle prese con un trasloco, io da conoscente le ho dato una mano ed è arrivato tutto così, in modo spontaneo. Ci siamo ritrovati come due anime pure che si amano immediatamente. Il mio primo pensiero al mattino: Manila Nazzaro, l’ultimo: Manila Nazzaro. La pura verità.

Stefano Oradei non sarà a Ballando con le stelle

Intanto, sabato 21 ottobre riparte Ballando con le Stelle, arrivato alla sua 18esima edizione nella quale il ballerino non sarà presente. Oradei, in realtà, è assente dallo show danzante di Rai1 da qualche tempo, ma porta con sé un bel ricordo di questa esperienza:

