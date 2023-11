GF, Jill Cooper e Fiordaliso: “In crisi davanti ai giovani. Noi invecchiamo, ma dentro siamo 18enni” Jill Cooper e Fiordaliso nella casa del GF sono “entrate in crisi”: “Siamo circondate da una bella gioventù. Quando sei circondato da questa bellezza, entri in crisi. Invecchiare non ci piace”. Cesara Buonamici le ha così risposte: “Succede a tutte. Il punto è come si attraversa la vita”.

A cura di Gaia Martino

Jill Cooper e Fiordaliso nella casa del Grande Fratello si sono lasciate andare ad alcune confessioni nell'ultima settimana e Alfonso Signorini nella diretta di ieri, 2 novembre 2023, ha dedicato un blocco alle loro parole. Entrambe le concorrenti hanno confessato di non voler invecchiare: soffrono per la trasformazione del loro corpo, "Ma io avevo 20 anni due giorni fa".

Le parole di Jill Cooper e Fiordaliso

"Ogni favola inizia con una dona incavolata con lo specchio. Chi è la più bella del reame? E anche se vedi questo involucro, questo guscio che invecchia, tu dentro hai 18 anni, vuoi sempre essere la principessa". Queste sono alcune delle parole di Jill Cooper andate in onda ieri sera nel corso della puntata del GF. La concorrente, in lacrime, in confessionale, ha confessato un suo desiderio. "Vorresti essere sempre fresca, bella, giovane. Qui non mi trucco spesso perché non voglio sembrare una 20enne, non voglio, ma dall'altra parte devo dire che sto diventando grande. Io avevo 20 anni due giorni fa". Nella clip è stato mostrato il momento in cui il volto televisivo chiacchiera con Fiordaliso e Paolo e racconta: "Un uomo diventa affascinante, la donna diventa vecchia. Invecchierò con mio marito, ci prendiamo sempre in giro, invecchiare insieme è bello, ma per certi versi non ti rivedi. È fastidioso questa lotta eterna contro l'aspetto, ci vorremmo vedere belle a qualsiasi età". Anche Fiordaliso abbraccia lo stesso pensiero. Alla sua inquilina ha confessato:

Cosa dovrei dire io che ho 14 anni più di te? Fa male. A me non piace invecchiare. Sarò sempre un'eterna adolescente, mi vestirò sempre come un'eterna adolescente. Non giudicatemi, lasciatemi stare come sono. Una donna di una certa età ha un potere immenso, se è intelligente. Quello di consigliare, comandare.

Dopo la clip, Jill Cooper ha proseguito spiegando che "Il GF ti mette davanti a tante situazioni. Io e Fiordaliso ci troviamo molto insieme, siamo circondate da una bella gioventù. Quando sei circondato da questa bellezza, entri in crisi. Se sto invecchiando, non deve mica piacermi". Fiordaliso ha così commentato: "È qui dentro che ci si sente vecchi, prima di entrare nella casa del GF ero convinta di essere una gnocca pazzesca. Mi è crollato il mondo addosso".

Il commento di Cesara Buonamici

Durante il blocco, ha preso parola Cesara Buonamici, opinionista del reality, che ha commentato: "Succede a tutte. Siete due belle donne, il punto è come si attraversa la vita e dobbiamo essere felici di stare bene, in forma. A nessuno diverte vedersi trasformarsi. Quando ci sono i compleanni del TG5, io mi sento morire, perché tornano fuori le vecchie immagini. Io sono contenta del lavoro che faccio. Non ci penso al fatto che invecchio. Però non sono mai stata bellissima come Jill e quello fa la differenza".