Belen Rodriguez e Olly insieme al concerto di Marracash, un video alimenta le voci di un flirt: "Erano incollati" Belen Rodriguez e Olly sono stati avvistati insieme al concerto di Marracash a San Siro. In un video diventato virale sui social, i due si mostrano vicini in un momento spensierato durante l'edizione del rapper e le immagini non fanno che alimentare le voci di un flirt.

A cura di Sara Leombruno

Che tra Belen Rodriguez e Olly possa esserci del feeling resta un'indiscrezione non ancora confermata dai diretti interessati, ma alcune immagini della showgirl e il cantante insieme al concerto di Marracash, qualche giorno fa, a San Siro, non hanno fatto che alimentare il chiacchiericcio attorno a questo rumor. Tutto è iniziato quando Belen, in modo goliardico, lo aveva taggato sui social per fargli sapere che ascolta quotidianamente le sue canzoni, ma adesso tra i due potrebbe essere davvero nato un legame.

Belen e Olly insieme al concerto di Marracash

"Mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere", aveva scritto Belen come testo su un video pubblicato su Instagram mentre mostrava ai followers quanto le piacesse ascoltare le canzoni di Olly. Da quel momento, sui social si sono rincorse le voci di un flirt tra i due, alimentate ancor di più da un filmato che li ritrae insieme al concerto di Marracash, a San Siro, lo scorso giovedì. Nel filmato, i due si mostrano vicini nel parterre dell’area VIP, intenti a parlare e scherzare durante le esibizioni del rapper. In particolare, a catturare è stato il momento in cui la showgirl si è esibita in alcuni passi di twerking, sotto lo sguardo complice del vincitore di Sanremo 2025.

"Lei accompagnata a casa di lui", l'indiscrezione

A fornire altre informazioni sul loro rapporto è stato poi Alessandro Rosica, che su Instagram ha scritto: "Lui marpione come sempre, incollato a lei tutta la sera. Secondo me si piacciono". L'esperto di gossip si sarebbe affidato a una fonte che lo avrebbe informato che "la settimana scorsa lei è stata accompagnata a casa di lui. Lui tra l’altro abita nello stesso complesso residenziale di Mengoni". Rosica ha poi aggiunto un suo parere personale: "Ma si vedeva bene dagli sguardi e come si comportavano. La cosa è interessante. Belen è super single, lui è bravissimo e lo so per certo". Una conferma da parte dei diretti interessati, tuttavia, al momento non è ancora arrivata.