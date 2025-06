video suggerito

Belen Rodriguez tagga Olly su Instagram: “Sembrerò pazza, ma non riesco a smettere”, lui risponde Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha taggato Olly tra le sue stories. La showgirl argentina mentre si trucca ascolta le canzoni del cantante, ultimo vincitore di Sanremo, e ha voluto farglielo sapere. “Sembrerò pazza, ma non riesco a smettere” ha scritto, la risposta non è tardata ad arrivare. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Scambio di messaggi social tra Belen Rodriguez e Olly. La showgirl argentina questa mattina, mentre svolgeva il suo tradizionale make up su Instagram, tra le stories, ha taggato il cantante, vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, per fargli sapere che ascolta quotidianamente le sue canzoni. "Mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere" ha scritto come testo sul video mentre mostrava ai followers i prodotti della sua linea beauty. Olly, nome d'arte di Federico Olivieri, le ha risposto sul suo profilo social.

Il botta e risposta tra Olly e Belen Rodriguez

"Olly mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere di ascoltarlo" ha scritto Belen Rodriguez tra le sue stories, a corredo del video mentre si trucca. La showgirl argentina, come sottofondo alla sua routine di make up, ascoltava una canzone del cantante Olly dal titolo Depresso Fortunato. Lo ha taggato e lui non ha perso tempo per repostarla e rispondere. "Non mi offendo assolutamente" ha scritto. La IG story dell'artista è stata a sua volta repostata dalla showgirl che ha aggiunto un cuore rosso.

Belen Rodriguez con la fede al dito: "Sposata con me stessa"

Il momento make up condiviso con i followers di Instagram è diventato un appuntamento quasi fisso per Belen Rodriguez. Ieri la showgirl si è truccata insieme ai seguaci sui social e in molti hanno notato la presenza di una fede al suo dito: è stata lei stessa a specificare il motivo per il quale ha deciso di continuare a indossarla nonostante il suo matrimonio con Stefano De Martino sia naufragato da anni. "Sposata con me stessa" ha scritto, spegnendo quindi ogni rumors su un suo presunto nuovo fidanzato. Non si sa nulla, al momento, sulla vita privata della Rodriguez che, dopo le voci di un ritorno di fiamma con Angelo Galvano, non ha condiviso alcun indizio che lasci presagire un suo impegno sentimentale.