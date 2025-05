Testo e significato di Depresso Fortunato, la canzone di Olly dopo la vittoria del Festival di Sanremo

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Olly, 2025

A tre mesi dalla vittoria del Festival di Sanremo 2025, Olly ha pubblicato il suo primo inedito post Balorda Nostalgia dal titolo Depresso fortunato. Piccoli passaggi del brano erano già circolati in alcuni video dei concerti nel suo tour nei club, che lo vedrà nelle prossime ore impegnato nell'ultima tappa a Padova. L'autore poi si esibirà il 2 e il 4 settembre all'Ippodromo di Milano, prima di un tour nei palasport che lo vedrà impegnato a ottobre 2025 e a marzo 2026. La canzone, prodotta da Jvli, era stata presentata durante il tour con un tavolo sul palco, con Olly accompagnato dal producer stesso e da alcuni amici di sempre. Depresso Fortunato potrebbe far parte della deluxe edition di Tutta vita, l'ultimo album del cantante ligure, già tre volte disco di platino. Qui il testo e il significato di Depresso fortunato.

Il testo di Depresso fortunato

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Oggi mi sono svegliato alle dieci del mattino

Ero ancora un po' ubriaco come chi si è divertito

Con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito

Non ricordo più il suo nome ma ricordo il suo sorriso

Passo dal divano al letto poi dal letto al divano

E per ammazzare il tempo mangio frutta dal sdraiato

Che alla fine non sono altro che un depresso fortunato

Con la voce per cantare e un pugno di parole in mano

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Alla fine ci sono riuscito, sono uscito non so che mi ha convinto

E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito

Se smettessi di fumare sarei sano e molto ricco

Mal che vada me ne vado e mi apro un chiosco a Portorico

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

E se volessi potrei elevarmi a iperuranio

Ballare ritmo peruviano

Tenere mano un'altre mano fino a prendere sonno su una sdraio

Fare una festa per traguardo

Ma sarebbe festa tutto l'anno

Insomma voglio dire perderebbe il senso che le feste hanno

Tutta la rabbia che non vendico

Tutte le notti che dimentico

Che siamo tutti un po' matti, un po' scalmanati

Che male c'è se non ci va di esser normali

E ora che si è fatta sera

Che si accendono i lampioni

E che anche il cielo ha quei colori che fanno scrivere canzoni

Torno a casa in compagnia di una con una con la fede al dito

Che non mi ha detto il suo nome, ma c'ha proprio un bel sorriso

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa

Il significato di Depresso fortunato

Depresso Fortunato è il nuovo singolo di Olly, prodotto da Jvli. Il brano, anticipato durante il tour nei club del cantante ligure, rientra nella categoria folk, accompagnando alla melodia della chitarra anche rumori di scena, come il suono dei bicchieri che brindano e le risate dei presenti. Sì, perché la canzone viene presentata sul palco con un tavolo che raccoglieva Olly, Jvli e tutti gli amici del cantante, un immaginario da osteria in cui l'autore racconta una quotidianità tra semplicità e sogni utopistici. Un esercizio che si può osservare quando canta: "Se smettessi di fumare sarei sano e molto ricco Mal che vada me ne vado e mi apro un chiosco a Portorico". Non mancano i toni romantici nella canzoni, soprattutto alla fine della seconda strofa, in cui il protagonista "torna a casa in compagnia di una con una fede al dito, che non mi ha detto il suo nome, ma c'ha proprio un bel sorriso". L'immaginario scanzonato e goliardico, come in Balorda Nostalgia, prende il sopravvento e come nello scorso episodio, la voce di Olly esplode nel ritornello con "Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa".