Leonardo Del Vecchio e Jessica Michel sposi con tuniche e ghirlande: il matrimonio è un pesce d’aprile Leonardo Del Vecchio e Jessica Michel hanno pronunciato il fatidico sì in tuniche bianche e ghirlande di fiori. L’unico piccolo “inconveniente”? Al termine della giornata hanno rivelato che il matrimonio indiano era solo un pesce d’aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La stagione dei matrimoni è ufficialmente cominciata: sono moltissime le coppie che hanno deciso di pronunciare il fatidico sì nelle prime settimane della primavera, godendosi così il sole mite e l'aria frizzante tipica di queste giornate. Nel weekend ad aver coronato il loro sogno d'amore sono stati Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel Serfaty: lui è l'erede del gruppo Luxottica, lei è una modella americana, e sui social non hanno esitato a documentare i momenti più emozionanti della giornata speciale. Hanno celebrato il matrimonio in India ma solo al termine del rito hanno rivelato la verità a tutti: si è trattato solo di un pesce d'aprile.

Il matrimonio indiano di Leonardo Del Vecchio e Jessica Michel

Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel Serfaty si sposeranno il prossimo anno ma hanno approfittato del viaggio in India per fare un pesce d'aprile a tutte le persone care. Promessi sposi dal 2023, hanno messo in scena una cerimonia di nozze in pieno stile indiano, facendo poi una videochiamata ai parenti dopo aver finto di essere diventati coniugi.

Leonardo Del Vecchio e Jessica Michel

La modella sui social aveva addirittura commentato con queste parole: "La cerimonia è stata bellissima, molto profonda e piena di saggezza. Se non siete ancora sposati o se lo siete da più di 30 anni, vi consiglio di prendere parte a un rito indiano come questa. Piangerete, riderete e andrete via sentendovi più amati di quando sei arrivati".

Il matrimonio indiano di Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel Serfaty

Gli abiti tradizionali per le nozze indiane

Per il "finto" matrimonio indiano Leonardo Del Vecchio e Jessica Michel non hanno rinunciato agli abiti tipici. Hanno indossato entrambi le tuniche bianche tipicamente indiane con pantaloni e casacca di cotone total white, completando il tutto con la jaimala, la ghirlanda di fiori artificiali fatta a mano sia per lo sposo che per la sposa. Non è mancato il bindi, il puntino rosso al centro della fronte simbolo di appartenenza religiosa induista. Solo a fine giornata Jessica ha rivelato tutta la verità dicendo: "Grazie a voi che avete partecipato al pesce d'aprile e, se non lo avete fatto, c'è sempre l'anno prossimo. Puoi sempre riprovarci". Insomma, il vero matrimonio verrà celebrato l'anno prossimo, la cerimonia indiana è stata solo uno scherzo ma carico di emozioni.