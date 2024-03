Annalisa vola a Los Angeles: il look da viaggio è con reggiseno in vista, culotte e jeans strappati Annalisa è partita per Los Angeles dove riceverà il premio “Global Force” consegnato da Billboard Women in Music: per una passeggiata a Beverly Hills ha optato per un outfit grintoso ma semplice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Annalisa sta vivendo un periodo d'oro. Dopo il successo al Festival di Sanremo, la sua Sinceramente è la canzone più passata dalle radio. La cantante di Savona, poi, si sta preparando al tour, che ha appena visto andare sold out l'Arena di Verona e proprio in questo luogo magico Annalisa ha deciso di aggiungere un'altra data. A poche settimane dai concerti, la popstar è volata negli Stati Uniti dove ha esibito un look super casual, adatto per il clima mite di Los Angeles.

Annalisa diva negli States con un look casual

Annalisa è volata a Los Angeles, per la precisione a Beverly Hills, per ricevere il prestigioso premio “Global Force” per Billboard Women in Music. Per l'occasione la cantante ha detto addio alle giarrettiere e ai mini abiti con cui siamo stati abituati a vederla negli ultimi giorni, per optare per un outfit più semplice e comodo. I jeans flare strappati si abbinano a un reggiseno in pelle triangolare. Sempre attenta a lanciare nuove tendenze, Annalisa ha optato per una micro canotta bianca che copre appena la forma del reggiseno.

Il tocco anni Duemila del look però sono le culotte a vita alta nere che spuntano dai jeans: la tendenza, che ha spopolato la scorsa estate, tendenzialmente vedeva i pantaloni a vita bassa e slip a vista. In questo caso, però, non si nota semplicemente l'elastico dell'intimo, ma abbiamo un modello di culotte nero che impreziosisce e rende più edgy il look di Annalisa. Proprio le culotte stanno diventando un capo cult del guardaroba della cantante, che le ha sfoggiate anche sul palco dell'Ariston. A completare questo look audace, non mancano un paio di combats boots neri e un blazer sfoggiato quasi come uno scialle (dunque lasciando le spalle scoperte) che rendono l'outfit davvero cool.

Annalisa a Los Angeles con un suo collaboratore