Chiara Ferragni con le mutande che spuntano dai jeans: la moda anni Duemila è tornata La combinazione ‘vita bassa + slip in vista’ è tornata di moda sulle passerelle Primavera/Estate 2023 e ora ha un’ambasciatrice d’eccezione: Chiara Ferragni.

A cura di Beatrice Manca

Se pensavate che l'elastico dei boxer fuori dai pantaloni sia solo un ricordo dei primi anni Duemila, la moda della Primavera/Estate 2023 vi farà ricredere. Del resto, con il ritorno imperioso della vita bassa, bisogna aspettarsi anche il revival di slip e perizomi a vista. La tendenza è nata in sordina sulle passerelle, da Miu Miu a Ralph Lauren, ma ora è arrivata la consacrazione definitiva: anche Chiara Ferragni nei suoi look ha lasciato gli slip fuori dai jeans.

Il look di Chiara Ferragni per la gita di famiglia

Chiara Ferragni ha passato un pomeriggio in famiglia portando i figli al museo: con Fedez, Leone e Vittoria ha visitato la mostra di Leandro Erlich a Palazzo Reale, condividendo sui social le foto più divertenti tra le illusioni prospettiche della mostra.

I Ferragnez alla mostra di Leandro Elrich

Per l'occasione Chiara Ferragni ha sfoggiato un look in total denim, la tendenza della primavera 2023, completato da un top color crema a vita alta e dal dettaglio degli slip con l'elastico griffato firmati Calvin Klein. È stato proprio il designer statunitense a lanciare la tendenza negli anni Novanta, creando un vero e proprio fenomeno.

Chiara Ferragni in Calvin Klein

Chiara Ferragni rilancia la tendenza del perizoma a vista

Insomma, la combinazione "jeans a vita bassa + slip a vista" è di nuovo di tendenza, e le ultime sfilate di Miu Miu e N21 lo confermano. Il trend piace particolarmente a Chiara Ferragni, che lo ha sfoggiato anche in versione più glamour: tra le ultime foto la vediamo con giacca in tweed nera e accessori Chanel abbinati a un paio di jeans oversize da cui spunta un perizoma Victoria's Secret.

Chiara Ferragni con un perizoma Victoria’s Secret

Per sdrammatizzare il look bon ton con le famose scarpe bicolor della casa di moda francese (regalo di compleanno delle sorelle) l'imprenditrice digitale ha aggiunto un tocco di sensualità. Ha indossato un perizoma con laccetti scintillanti e logo in vista, in vendita sul sito al prezzo di 28,65 euro. Pronti a tornare nel 2003?