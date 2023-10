Annalisa mostra l’intimo e l’underboob: il nuovo look con gonna trasparente e t-shirt crop Continua la promozione di E poi siamo finiti nel vortice, il nuovo album di Annalisa: ecco il look all’insegna della sensualità sfoggiato dalla cantante sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è la cantante più richiesta del momento: da quando ha lanciato Bellissima a inizio anno a oggi non ha più smesso di dominare le classifiche italiane , trasformando ogni sua hit in tormentone, da Mon Amour a Ragazza Sola. Da qualche giorno a questa parte ha lanciato il nuovo album intitolato E poi siamo finiti nel vortice e, a giudicare dalla reazione dei fan, è destinato a diventare un cult. Sui social non perde occasione per sponsorizzarlo ma la cosa particolare è che lo ha fatto con un look all'insegna della sensualità fatto di trasparenze e under boob in vista: ecco cosa ha indossato.

La rivoluzione di stile di Annalisa

L'avevamo lasciata tra abiti giacca indossati con i collant e stivali "lunari" con il tacco scultura a forma di morso, ora ritroviamo Annalisa in una nuova versione iper femminile. Sono ormai lontani i tempi degli outfit formali in pieno stile lady sfoggiati dopo l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, oggi la cantante è un'icona fashion che non perde occasione per mettere in risalto la sua bellezza e il suo innato fascino. Su Instagram sta celebrando il successo del suo nuovo album ed è proprio al motto di "E tu, in che fase del vortice sei?" che ha rivelato un nuovo e sensualissimo look.

Annalisa osa con le trasparenze

Sotto consiglio della fidata stylist Susanna Ausoni, Annalisa ha sfoggiato un completo black&white caratterizzato da gonna in tulle trasparente, per la precisione un modello a tubo a vita altissima che ha lasciato l'intimo nero in vista, e una t-shirt crop a fondo bianco ma decorata con delle scritte dark sul petto. La particolarità di quest'ultima? È molto corta e rivela l'under boob, a prova del fatto che la cantante ha seguito la mania del no-bra. Manicure scura, capelli sciolti e ondulati e una linea di eye-liner molto marcata sugli occhi: Annalisa non ha più paura di osare, tanto da poter essere considerate una delle donne più glamour e sensuali dello spettacolo italiano.