Annalisa a Stasera c’è Cattelan: è glamour con maxi abito giacca e chignon Annalisa è stata tra gli ospiti della prima puntata di Stasera c’è Cattelan, dove ha dato l’ennesima prova di essere un’indiscussa icona glamour: ecco cosa ha indossato per il ritorno in tv.

A cura di Valeria Paglionico

La nuova stagione televisiva è ufficialmente cominciata: ieri sera su Rai 2 ci sono stati due grandi debutti, quello di Belve con Francesca Fagnani e di Stasera c'è Cattelan, programma condotto da Alessandro Cattelan e riconfermato per una seconda edizione dopo il successo dello scorso anno. Molti gli ospiti della prima puntata da Tedua a Cecilia Sala, fino ad arrivare ad Annalisa. È stata proprio quest'ultima ad aver attirato le attenzioni del pubblico e non solo perché si è esibita sulle note di Ragazza sola, la sua hit del momento, ma anche perché è tornata a parlare del matrimonio con Francesco Muglia, il tutto senza rinunciare allo stile: ecco cosa ha indossato.

Chi ha firmato il look nero di Annalisa

Annalisa è l'artista più richiesta del momento e non poteva che essere tra gli ospiti della prima puntata di Stasera c'è Cattelan, dove è tornata a parlare del matrimonio, spiegando di non aver mai lanciato il bouquet al termine delle ben due cerimonie di nozze che aveva organizzato. L'avevamo lasciata in versione floreale con top incrociato e leggings coordinati, sul palco di Rai 2 l'abbiamo ritrovata nuovamente in versione dark e sensuale. Per il ritorno in tv dopo la breve comparsata ad Amici di Maria De Filippi ha seguito il trend degli abiti giacca, sfoggiandone uno total black della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Dolce&Gabbana, per la precisione un modello doppiopetto dalla silhouette ampia e con le spalline oversize.

Dolce&Gabbana A/I 2022–23

Annalisa cambia acconciatura

Nel look di Annalisa non sono mancati i tacchi a spillo in tinta e un paio di collant velati che hanno messo in risalto le gambe, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha cambiato drasticamente stile. Niente più capelli sciolti, onde naturali e frangetta sbarazzina, questa volta ha tenuto la chioma legata in uno chignon tiratissimo e alto, portando l'attenzione sui lineamenti impeccabili e sul trucco dai toni naturali. Insomma, la cantante ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile: continuerà a spopolare e a dominare le classifiche anche nella stagione invernale?