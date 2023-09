Annalisa ad Amici per la prima puntata: il look autunnale da avere è con camicia bianca e collant Annalisa è tra gli ospiti speciali della prima puntata di Amici di Maria De Filippi. Per il ritorno sul palco che ha decretato il suo successo ha proposto un look autunnale super glamour con collant velati e camicia bianca oversize.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2023 verrà ricordato come l'anno di Annalisa: da quando ha lanciato Bellissima a oggi non ha mai smesso di dominare le classifiche con le sue hit, trasformando ogni canzone in un tormentone, da Mon Amour a Disco Paradise, fino ad arrivare a Ragazza Sola. Sebbene attualmente sia alle prese con i preparativi per il primo e attesissimo concerto al Forum di Assago, ha trovato modo e tempo di tornare sul palco che ha decretato il suo successo, quello di Amici di Maria De Filippi. Così facendo, la cantante ha dimostrato di non aver dimenticato le sue origini e di essere rimasta la stessa ragazza umile che nel lontano 2010 aveva debuttato al talent show di Canale 5.

I collant velati sono il must dell'autunno

È partita una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e, al di là della padrona di casa in versione casual, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati i numerosi ospiti speciali che hanno animato la puntata, da Cristiano Malgioglio a Stash, fino ad arrivare ad Angelina Mango e a Mattia Zenzola. Annalisa era in assoluto la più attesa e non ha deluso le aspettative degli appassionati di moda, anzi, ha lanciato un outfit che si rivelerà perfetto per infiammare le prime serate dell'autunno. Se durante tutta l'estate aveva puntato sulle gambe nude, esaltandole con maxi cuissardes e zeppe vertiginose, ora ha indossato degli adorabili collant velati con la riga ricamata sulla parte posteriore.

Annalisa torna ad Amici

Il look black&white di Annalisa

Per il ritorno sul palco in versione autunnale Annalisa non ha rinunciato alla sensualità, anzi, è rimasta fedele ai top effetto corsetto e ai micro shorts, tutti in total black. Niente più giacche, per la nuova stagione ha sostituito il blazer con la classica camicia bianca, per la precisione un modello dalla linea oversize lasciato sbottonato. Non sono mancate le scarpe alte, la cantante ha infatti indossato un paio di stivali con plateau e un vertiginoso tacco quadrato. Capelli rossi tenuti sciolti e ondulati, make-up con ombretto total red e rossetto color ciliegia: l'autunno potrà anche essere appena cominciato ma Annalisa si aggiudica già il titolo di regina di stile della stagione.