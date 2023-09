Annalisa cambia stile: per l’autunno sceglie il look floreale con top incrociato e leggings Annalisa ha cambiato stile a pochi giorni dal lancio del nuovo album, E poi siamo finiti nel vortice. Niente tinte scure e dark, per l’autunno è andata in controtendenza scegliendo un look floreale.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: è da quando ha lanciato Bellissima che ha cominciato a scalare le classifiche italiane, conquistando a lungo i primi posti con tutte le nuove hit, da Mon Amour alla più recente Ragazza sola. Ora è pronta per lanciare il nuovo album intitolato E poi siamo finiti nel vortice: sarà fuori il 29 settembre e si preannuncia già un grandissimo successo. Per celebrare i numerosi traguardi professionali lo scorso weekend è tornata ad Amici di Maria De Filippi, il palco che le ha permesso di debuttare nella musica, ma è stato nelle ultime ore che ha incuriosito non poco i fan: sui social ha condiviso un messaggio "criptico", rivelando l'ennesima rivoluzione di stile.

Annalisa va in "controtendenza"

"Perché poi siamo finiti dentro il vortice felici -Che ci illumina – La stanza è fucsia – Non siamo più in hotel – Ma tra le fragole", sono queste le parole che hanno accompagnato la recente foto postata su Instagram da Annalisa. Probabilmente si tratta del testo di una canzone del nuovo album ma sono stati moltissimi i fan rimasti spiazzati, che non hanno esitato a chiederle delle spiegazioni tra i commenti. La cosa certa è che la cantante sembra aver cambiato stile. Sebbene si sia affidata ancora una volta alla stylist di fiducia Susanna Ausoni, sembra aver detto addio al mood dark fatto di micro short, corsetti e giacche over, tutte in total black. Per l'autunno ha scelto la stampa floreale, andando in controtendenza rispetto alle classiche mode stagionali.

Look Knwls

Chi ha firmato il look floreale di Annalisa

A pochi giorni dal lancio del nuovo album Annalisa ha sorpreso tutti con un nuovo look firmato Knwls. Ha sfoggiato un completo a fondo senape ma decorato all-over con dei micro fiorellini bianchi: è contraddistinto da pantaloni-leggings a vita alta dalla silhouette fasciante e top coordinato con le maniche lunghe e cut-out sia all'altezza delle ascelle che sotto al seno (così da rivelare il tatuaggio a forma di conchiglia al centro del décolleté). La particolarità di quest'ultimo? È incrociato e leggermente trasparente. Capelli rossi tenuti sciolti e lisci, addominali in vista e make-up impeccabile: Annalisa è letteralmente raggiante, a prova del fatto che, come detto da Maria De Filippi, il matrimonio la rende ancora più bella e luminosa.