Le vacanze in Giappone di Annalisa: soggiorna nell’hotel tradizionale da oltre 3mila euro a notte

Annalisa è tornata a condividere dei ricordi della recente vacanza in Giappone: qual è l’hotel tradizionale (e di lusso) che ha scelto per il suo soggiorno?

Annalisa è impegnatissima sul fronte professionale tra preparazione del prossimo tour e ospitate televisive legate al successo della hit Esibizionista ma, nonostante ciò, ha trovato il modo di concedersi una piccola pausa. Qualche giorno fa aveva rivelato di essere volata in Giappone, lo aveva fatto con un album in cui si era mostrata mentre faceva il tradizionale bagno completamente nuda, e la cosa aveva fatto impazzire i fan. Oggi, nonostante sia rientrata a Milano, ha voluto condividere dei nuovi ricordi della vacanza da sogno al motto di "Esibizionisti in Giappone – Parte 2 (animaletti)". Qual è l'hotel di lusso (che sembra un paradiso zen) in cui ha soggiornato?

Qual è l'hotel scelto da Annalisa per la vacanza in Giappone

Sebbene non abbia taggato nessuna location nelle foto realizzate in Giappone, è stato possibile lo stesso risalire all'hotel in cui Annalisa ha soggiornato durante la vacanza. Si tratta dell'Asaba, a Izu (circa un'ora dalla stazione di Tokyo), un albergo di lusso che ha ricevuto Tre Chiavi dalla Guida Michelin. Definito un ryokan, ovvero un hotel rurale tradizionale rimasto immutato nel tempo, è famoso per la sua atmosfera tranquilla e per il suo meraviglioso paesaggio naturale.

Asaba Hotel

Nel momento in cui si entra in una delle sue camere, si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo, in un Giappone di leggende in cui domina il relax. La location si affaccia su uno stagno circondato da bambù, al cui interno c'è un parco galleggiante dove vengono proposti spettacoli tradizionali.

Asaba Hotel

Le camere "da cartolina" sono un paradiso zen

L'Asaba ha solo 12 camere ma sono tutte "da cartolina": arredate in stile tatami con porte scorrevoli e arredi minimalisti in legno, sono dotate sia di due vasche per praticare il tradizionale rito del bagno (quello fatto anche da Annalisa con tanto di ciabattine giapponesi in dotazione).

La camera di Annalisa all’Asaba Hotel

La prima vasca è interna (ma con vista sullo stagno), la seconda è una piscina all'aperto con acqua calda della sorgente termale. Quanto costa dormire in questo paradiso zen? Si parte da un minimo di 1.100 euro per una stanza con vista giardino, si passa a poco più di 2.000 euro per una suite con bagno interno ed esterno e si superano i 3.300 euro per una villa privata in tipico stile giapponese.