Annalisa torna ad Amici: il look nero tempestato di frange vale oltre mille euro

Annalisa è la grande ospite della puntata di oggi di Amici. Chi ha firmato e quanto costa il suo look nero tempestato di frange?

Oggi, 9 novembre 2025, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni scopre gli artisti destinati a spopolare nel mondo della musica e del ballo. Al momento va in onda ogni domenica pomeriggio e vede i ragazzi sfidarsi tra loro per tenere stretta l'ambita felpa azzurra, poi all'inizio del prossimo anno si darà il via al serale, durante il quale si scoprirà il nome del vincitore. Al di là degli alunni e della "padrona di casa", a farla da padrone sono gli ospiti speciali che settimana dopo settimana si trasformano in giudici. In questa puntata a infiammare il pubblico è arrivata Annalisa: ecco cosa ha indossato per il gran ritorno ad Amici.

Chi ha vestito Annalisa per il ritorno ad Amici

Annalisa è stata una delle grandi rivelazioni di Amici di Maria De Filippi e, nonostante l'enorme successo raggiunto da qualche anno a questa parte, non dimentica le sue "origini", anzi, non di rado torna nello studio del talent che le ha permesso di ottenere la notorietà. Oggi lo ha fatto ancora e, oltre a esibirsi sulle note del nuovo singolo Esibizionista, è anche diventata giudice.

Annalisa ad Amici

Cosa ha indossato per l'occasione? Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, è rimasta fedele allo stile glamour e iper contemporaneo che la contraddistingue da anni. Si è affidata alla Maison Sportmax, sfoggiando un look dark ma dai dettagli audaci: l'abito, infatti, è tempestato di frange svolazzanti.

Abito Sportmax

Quanto costano l'abito e i guanti di Annalisa

Per il ritorno ad Amici Annalisa ha indossato un mini abito nero di Sportmax, un modello in pura lana dalla linea avvolgente con le maniche lunghe, il girocollo e una sciarpa "incorporata" inserita sul davanti e decorata da frange lunghe in tessuto spalmato.

Annalisa in Sportmax

Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 830 euro. Per completare il tutto ha scelto un accessorio super esuberante coordinato, ovvero un paio di guanti neri con le frange sempre di Sportmax (prezzo 590 euro). Collant velati, stivali col tacco e capelli rossi sciolti e lisci: Annalisa è la diva fashion della musica italiana.