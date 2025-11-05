stile e Trend
Il cambio look di Annalisa, coi capelli vaporosi extra long: è di nuovo frisé mania

Chioma leonina per Annalisa, che ha riportato in auge un trend del passato: le onde strettissime effetto zig-zag, i cosiddetti “frisé” dalle vibes anni Duemila.
A cura di Giusy Dente
Annalisa per Hi Celeb Magazine, Ph. Nicholas Fols
Annalisa per Hi Celeb Magazine, Ph. Nicholas Fols

Nuova copertina e nuovo hair look per Annalisa. La cantante continua ad accumulare successi con la sua musica. In occasione della pubblicazione del suo nuovo album "Io sono fuoco", balzato subito alla n. 1 della classifica di vendita, Hi Celeb Magazine le ha dedicato una copertina. La cantante nelle foto è audace e rock, con un'acconciatura nuova forse destinata a fare (anzi rifare) tendenza.

Il look di Annalisa in copertina

"Annalisa è fuoco": così scrive Hi Celeb Magazine nel post dedicato ad Annalisa, protagonista in copertina. Il riferimento è al nuovo album della cantante, che si intitola proprio "Io sono fuoco". Lei negli anni ha dimostrato proprio questo: di essere una donna inarrestabile, per nulla disposta ad arrendersi, pronta a combattere e a farsi valere. Con questa determinazione e credendo in se stessa, è arrivata dove è oggi, abbracciando anche i cambiamenti. I fan, infatti, l'hanno vista evolvere come artista e come donna, senza mai smettere di supportarla: anche la sua immagine è mutata, comprensibilmente, di pari passo con questa maturazione a tutto tondo, a livello umano e professionale.

Annalisa per Hi Celeb Magazine, Ph. Nicholas Fols
Annalisa per Hi Celeb Magazine, Ph. Nicholas Fols

Messi da parte i look da bambolina degli esordi, ora che è più a proprio agio con se stessa, le nuove consapevolezze l'hanno portata verso look più decisi e grintosi. Si riconosce di più in questa nuova veste. Si ritrova molto in questi outfit, che mettono in luce tutto il suo carattere, la sua forza, la sua determinazione. La copertina di Hi Celeb Magazine lo conferma. Le foto sono state scattate da Nicholas Fols mentre lo styling è, come sempre, di Susanna Ausoni: c'è lei dietro i look della cantante ormai da diversi anni e si è occupata anche degli outfit per questo servizio fotografico.

Annalisa per Hi Celeb Magazine, Ph. Nicholas Fols
Annalisa per Hi Celeb Magazine, Ph. Nicholas Fols

Negli scatti, Annalisa indossa un trench di pelle con stivali alti coordinati, all'insegna del total black, uno dei suoi stili preferiti. Il secondo look, invece, è colorato, col rosa protagonista: un abitino monospalla con manica scultura abbinato a collant tono su tono e slingback con plateau e tacco vertiginoso. Il terzo look, nuovamente in nero, è un completo: corsetto abbinato a pantaloni a vita alta.

Annalisa per Hi Celeb Magazine, Ph. Nicholas Fols
Annalisa per Hi Celeb Magazine, Ph. Nicholas Fols

Il nuovo hair look di Annalisa segna il ritorno del frisé

Impossibile non notare l'acconciatura. Negli scatti, Annalisa sfoggia una chioma leonina, estremamente vaporosa: capelli lunghissimi con tanto di frangetta. Il rosso è rimasto intatto, ma i fan sono impazziti vedendola in versione "frisé", ossia con le onde strettissime a effetto zig-zag (crimped hair). Questa acconciatura era gettonatissima negli anni Novanta e Duemila, ma potrebbe ora tornare di nuovo alla ribalta. È sicuramente una pettinatura frizzante, che dona movimento ai capelli: immediatamente acquistano un tocco di grinta in più. I frisé si possono realizzare o con apposite piastre (usando un termoprotettore) o procedendo con delle treccine molto strette, da tenere in posa per tutta la notte. La lacca è un'ottima alleata per mantenere la piega più a lungo, mentre come step preliminare può essere d'aiuto uno spray modellante. Il risultato finale è una chioma molto voluminosa. Annalisa ha lanciato il trend dell'autunno?

