Perché abbiamo riscoperto L’amore non mi basta di Emma del 2013 grazie agli edit della Serie A su TikTok

L’amore non mi basta di Emma Marrone, via YouTube

Non c'è scampo alla nostalgia, soprattutto se applicata al calcio e alle sue epopee eroiche: lo sa bene Emma Marrone, che ha visto un suo brano del 2013 ritornare al successo su Tiktok, anche grazie alle immagini di Dries Mertens al Napoli, Paulo Dybala e Paul Pogba alla Juventus, oltre a quelle di Mauro Icardi all'Inter e Kevin-Prince Boateng al Milan. Stiamo parlando di "L'amore non mi basta", il terzo singolo estratto dall'album "Schiena" del 2013. Il brano è diventato tra i più utilizzati sulla piattaforma per raccontare le passate stagioni calcistiche e i loro protagonisti, talvolta confrontandoli con i calciatori attuali: "L'amore non mi basta" è risalita anche nelle classifiche Spotify, raggiungendo attualmente la 6ª posizione in Top 50 Italia e la 33ª nella Top 50 Viral Italia.

Il testo di "L'Amore non mi basta"

Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo

Che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso

Con la scusa un po' banale di riprendermi vestiti

Libri, un po' della mia vita

Quella vita che mi hai tolto

Quella di cui non mi pento, essendo loro una corrente

Io tempesta e paravento, paravento

Conta lento, molto lento voltati

Guarda in faccia chi ti lascia, scordami

Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo

Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano

Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta

Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta

L'amore non mi basta, l'amore non mi basta

Se amarmi poi ti passa

Che ne è stato delle frasi ci sarò comunque vada?

A che servono gli incroci se poi ognuno ha la sua strada

La mia strada era deserta, traversata da sconfitte

E con te quella promessa che le avrei evitate

Conta lento, molto lento e voltami

Sangue freddo se hai coraggio uccidimi

Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo

Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano

Ma farò la cosa giusta, perchè sono un'egoista

Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta

L'amore non mi basta, l'amore non mi basta

Se amarmi poi ti passaForse è questo il senso del mio vivere

Forse dal dolore si potrà pure guarire

Ma anche scrivere canzoni, anche scrivere canzoni

Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo

Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano

Ma farò la cosa giusta, perchè sono disonesta

Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta

L'amore non mi basta

L'amore non mi basta

L'amore non mi basta

L'amore non mi basta

Finiamo punto e basta

Perché "L'amore non mi basta" sta avendo un grande successo su Tiktok

Ma perché ha attecchito il brano di Emma Marrone? Ragionando in questo senso, la canzone si inserisce in un quadro musicale che solo pochi mesi fa vedeva protagonista anche Eddie Brock e la sua "Ma non è mica te", anch'essa utilizzata per edit nostalgici della Serie A che fu. La melodia crescente nel ritornello, accompagnata poi dal senso di liberazione espresso dalla cantante è un invito a sciogliere le briglie della fantasia, a farsi cullare da un dolce ricordo che fu. Un'intenzionalità che non viene minimamente indicata nel brano, che anzi si erge come ultimo saluto di una relazione in cui la passione è l'unico elemento che ormai condivide la coppia. Proprio "L'amore non mi basta" è divenuto negli anni uno dei brani più apprezzati della cantante, scritto per lei da Daniele Magro (ex X Factor), ma soprattutto prodotto da Davide Simonetta, al tempo conosciuto come Brando.

Come nacque "L'amore non mi basta" e il significato del brano

"L'amore non mi basta" ottenne già un grande successo alla sua uscita, certificato disco di platino e diventato nel tempo il brano più streammato di "Schiena" su Spotify con oltre 24 milioni di ascolti. La canzone, come ha spiegato la cantante, è un omaggio a "Try" di Pink, anche perché la batteria nel brano è stata suonata dal membro della sua band Mylious Johnson. Un accenno a tutte le mancanze della coppia, al passato nostalgico che non può più incastrarla e adesso trasformato in un inno agli eroi del calcio italiano. Si è creata, come in quasi tutti i trend sulla piattaforma, una sottosezione meme, in cui vengono ricordati anche i talenti "minors" del calcio italiano: da Carlos Carbonero del Cesena ad Alessandro Rosina, anche capitano del Torino in passato.