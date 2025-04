Emma a Stasera Tutto è Possibile: “Stefano è meglio come amico che come fidanzato. Nessun ritorno di fiamma”

video suggerito

L'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, in onda su Rai2 martedì 8 aprile, inizia con una scenetta che vede protagonista Emma Marrone al fianco di Brenda Lodigiani, Giovanni Esposito e Federica Nargi. La cantante nel corso del siparietto non perde occasione per prendere in giro Stefano De Martino, lanciandosi nella sua imitazione come conduttore di Affari Tuoi.

Emma Marrone nei panni di una suora: "Brenda, attaccati alla fede"

L'ultimo appuntamento con Step inizia con lo sketch della stanza inclinata, in cui i concorrenti devono cercare di rimanere in equilibrio improvvisando una scenetta sulla base delle istruzioni del conduttore. Protagoniste sono Federica Nargi, la sposa e le amiche Brenda Lodigiani ed Emma Marrone (che indossa i panni di una suora). Il siparietto è intervallato da esilaranti interventi della cantante, tra queste il "ti preparo da bere un Bloody Mary" e l'esortazione ad "attaccarsi alla fede" mentre tentava di sorreggere Brenda mentre scivolava via. A colpire gli spettatori – e gli utenti su X – è stata però una battuta su Stefano De Martino.

Emma Marrone imita Stefano De Martino

"Emma raggiunge il telefono per chiamare il promesso sposo e avvertirlo di tutto quello che sta accadendo" dice Stefano De Martino. La cantante, stringendo in mano la cornetta, ne approfitta per imitare il conduttore, che oltre a Step è al timone di Affari Tuoi: "Dottore?" E nel rispondere a Giovanni – che chiedeva di "farsi i fatti suoi" – chiarisce: "Questo è affari tuoi".

Emma Marrone: "Stefano De Martino è meglio come amico che come fidanzato"

Il momento clou della serata è quello durante "C'è posta per Step", parodia della trasmissione di Canale5. Una finta Maria De Filippi fa sedere Emma Marrone e Stefano De Martino l'uno di fronte all'altra, per poi ironizzare:

Emma ha pensato tante volte di venire a casa tua, ma aspettava tu fossi single. Sono passati 15 anni e non è ancora successo. Ha chiesto aiuto a me per restituirti un paio di calzini che hai lasciato nel camerino di Amici nel 2009 dopo una lunghissima sessione di ballo.

Emma Marrone, prima di "aprire la busta", chiarisce: "L'unica cosa che torna è un paio di calzini. Non c'è nessun ritorno di fiamma o amore. Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato". Stefano De Martino, ridendo, chiede conferma a Francesco Paolantoni, che risponde: "Non lo so, non sono mai stato il suo fidanzato". E la cantante: "Non ti sei perso niente". I due, alla fine, si sciolgono in un abbraccio.