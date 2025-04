video suggerito

Stefano ed Emma: "Siamo di famiglia", il video prima dell'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile "Siamo di famiglia, ci vogliamo bene". Queste le parole con cui Stefano De Martino ed Emma Marrone descrivono il loro rapporto in un filmato diffuso a poche ore dall'ultima puntata di Step (Stasera tutto è possibile). I due saranno protagonisti dello show in onda martedì 8 aprile in prima serata su Rai2.

Emma Marrone e Stefano De Martino insieme nella prima serata di Rai2. È grande l'attesa degli spettatori nel rivederli sul piccolo schermo. L'occasione è il programma Step (Stasera tutto è possibile), dove il conduttore aprirà le porta alla sua ex fidanzata (si sono conosciuti nel 2009 durante il talent di Amici), che ora è una sua grande amica. In un video condiviso in queste ore è palese la complicità tra i due: "Siamo di famiglia, ci vogliamo bene".

Emma Marrone e Stefano De Martino nel backstage di Stasera tutto è possibile

Nel video pubblicato dal profilo ufficiale di Rai2, Emma Marrone e Stefano De Martino sono alle prese con le ultime prove prima del gran finale di Step. Nei frame si vedono i due di fronte a una busta che ricorda quella di Maria De Filippi negli studi di C'è posta per te (che diventa C'è posta per Step). Emma Marrone dice scherzando: "Questa è la storia di un regalo a Stefano". La cantante, poi, sottolinea: "Pensa quanto siamo amici". Stefano De Martino ribadisce: "Abbiamo un'amicizia familiare, conosciamo tutto e di più l'uno dell'altra". Nel filmato, poi, anche un piccolo spezzone dei protagonisti dello show intenti a gustare una pizza di cipolle nel backstage della trasmissione. Nei giorni scorsi erano già circolati post che li vedevano interagire, prova che la loro sia un legame amichevole consolidato nel tempo.

L'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile

Quella di mercoledì 8 aprile è l'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile. Il finale di stagione arriva dopo dieci puntate che hanno registrato un grande successo dal punto di vista degli ascolti nelle scorse settimane. Come anticipato da Fanpage.it, la trasmissione si concluderà con un saluto commosso del conduttore, che darà appuntamento per un futuro prossima senza precisare quando.