Emma Marrone e Stefano De Martino, siparietto tra ex prima di Stasera tutto è possibile: “Abbiamo questioni in sospeso”

A cura di Daniela Seclì

Martedì 8 aprile andrà in onda su Rai2 l'ultima puntata del programma Stasera tutto è possibile. Tra gli ospiti di Stefano De Martino, anche la cantante Emma Marrone. Inutile dire che i fan del programma Amici sono in fibrillazione, non vedono l'ora di rivedere insieme i due ex allievi che si innamorarono tra quei banchi. A giudicare da un video pubblicato su Instagram, la complicità tra loro è rimasta la stessa.

Emma chiede un regalo a Stefano De Martino: il simpatico siparietto tra ex

Nel video pubblicato dal profilo ufficiale di Rai2, Emma Marrone è al trucco e parrucco prima della puntata e dice a Stefano De Martino, ovviamente con ironia, che si aspettava un regalo da lui: "Maria non ti ha insegnato niente? Io vengo ospite al tuo programma e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d'oro". Il conduttore replica: "Sei malpensante, io già ho provveduto". Poi Stefano De Martino le fa vedere cosa le ha comprato. Dall'inquadratura fugace sembrano dei pomodorini. Emma replica: "Quelli li ho già a casa".

L'accordo con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Così, il conduttore – per sorprendere Emma Marrone – si accorda con Francesco Paolantoni e Biagio Izzo: "Devo fare un regalo a Emma. Facciamo dieci euro io, dieci euro Biagio e un milione e mezzo tu e le compriamo una casa a Roma". Biagio Izzo scoppia a ridere e si dice d'accordo: "Si può fare. Tanto tu che te ne devi fare dei soldi? Non hai figli". Intanto, la cifra richiesta a Francesco Paolantoni sale fino a 2milioni di euro. Stefano De Martino, soddisfatto della trattativa, torna da Emma Marrone e le dice: "Ti dico solo una cosa, domani hai un impegno. Ti dico solo una cosa, rogito. Rogito, domani rogito. Una bella casa…vista ‘male' (anziché vista mare, ndr)". La cantante, allora, si rivolge a chi la riprende: "Fatti i fatti tuoi tu, che noi abbiamo questioni in sospeso". Tantissimi i commenti di coloro che sperano in un ritorno di fiamma tra i due.