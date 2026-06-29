Stefano De Martino al concerto di Geolier con la madre del rapper, la riprende mentre canta “Stelle”

Stefano De Martino ha assistito all’ultimo concerto di Geolier allo stadio Maradona di Napoli insieme a Raffaella Carrano, madre del rapper. Il conduttore ha ripreso il momento in cui la donna canta, visibilmente emozionata, “Stelle”, il brano che l’artista ha dedicato alla compagna Chiara Frattesi.

È una ripresa d'eccezione quella che Stefano De Martino ha condiviso durante l'ultimo concerto di Geolier allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il conduttore di Affari Tuoi e del prossimo Festival di Sanremo ha assistito all'ultima data napoletana del rapper da una posizione privilegiata: era infatti accanto a Raffaella Carrano, madre dell'artista.

A testimoniarlo è un video pubblicato da De Martino nelle sue Instagram Stories, che mostra Raffaella mentre canta emozionata "Stelle", il brano che Emanuele Palumbo, vero nome di Geolier, ha dedicato alla compagna Chiara Frattesi (anche lei a Napoli durante il concerto insieme a De Martino e mamma Raffaella). L'artista lo ha eseguito davanti a migliaia di spettatori che, accendendo le torce dei cellulari, hanno trasformato lo stadio in un cielo stellato.

De Martino è uno dei primi e più affezionati sostenitori di Geolier. Il futuro conduttore del Festival di Sanremo ha partecipato a numerosi concerti del rapper, seguendolo anche a Milano e Roma, compatibilmente con i suoi impegni professionali. Quest'anno, l'impressione è che De Martino, sul fronte eventi musicali, si stia muovendo più come direttore artistico del Festival che come semplice appassionato, in vista del prossimo impegno al Festival.

Ciò non toglie che questa volta Stefano abbia voluto assistere allo spettacolo proprio nello stadio Maradona, simbolo della loro Napoli, da amico oltre che in vista di un possibile interesse per Sanremo. De Martino ha assistito a circa metà concerto, rimanendo nello spazio riservato ai familiari di Geolier insieme ai genitori del rapper e alla fidanzata Chiara. Durante il concerto ha cantato ogni brano, dimostrando ancora una volta di conoscere perfettamente il repertorio dell'artista, comprese le strofe più veloci e rappate, come testimoniano anche i numerosi video pubblicati negli anni sui social.

Quello che lega Stefano De Martino e Geolier è un rapporto di stima e affetto che dura da tempo. Per l'occasione, il conduttore è tornato a Napoli per assistere all'ultima data del tour insieme a migliaia di fan. Un affetto ricambiato dal rapper, che gli ha riservato un posto speciale accanto alla sua famiglia, permettendogli di vivere il concerto insieme alle persone a lui più care.