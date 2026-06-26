De Martino porta le Ebbanesis ad Affari tuoi, su Rai1 la canzone-appello Puortace a Sanremo

La canzone delle Ebbanesis Serena Pisa e Viviana Cangiano “Puortace a Sanremo” sbarca ad Affari Tuoi. Nel corso della puntata del 25 giugno, il conduttore Stefano De Martino si è divertito a ballare sulle note del brano-appello, dimostrando di avere apprezzato l’idea del duo napoletano.

A tre settimane dallo sbarco su YouTube della canzone Puortace a Sanremo, per le Ebbanesis si apre uno spiraglio. Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 25 giugno, nello studio del programma campione d'ascolti del prime time di Rai1 sono risuonate le note del brano scritto e interpretato da Serena Pisa e Viviana Cangiano, il duo di artiste napoletane che ha trasformato in musica il proprio appello al prossimo conduttore del Festival di Sanremo, chiedendogli di portarle sul palco dell'Ariston.

Un omaggio gradito che è arrivato fino a Stefano De Martino. Nel corso della registrazione della puntata trasmessa ieri, il conduttore ha dimostrato non solo di conoscere il brano, ma perfino di averlo imparato a memoria, tanto da cantarlo e ballarlo divertito. "Salutiamo le Ebbanesis!", ha esclamato Stefano dopo aver intonato alcuni versi della canzone con cui le due artiste partenopee si erano rivolte a lui nel suo ruolo di direttore artistico della prossima edizione del Festival, chiedendogli di concedere loro almeno una "toccata e fuga" sul palco dell'Ariston.

"Anche dietro le quinte. Possiamo portarvi acqua e caffè", era stata la simpatica proposta lanciata dalle due cantanti napoletane, autrici di un brano che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni dell'estate. E una spinta in questa direzione è arrivata proprio da De Martino, che ha voluto inserire Puortace a Sanremo tra i brani trasmessi nello studio di Affari Tuoi, permettendo così alle Ebbanesis di raggiungere una platea televisiva che ogni sera supera i quattro milioni di spettatori.

Non è detto, però, che questo basti a convincere De Martino a raccogliere lo scherzoso, ma neppure troppo, appello di Pisa e Cangiano. Il conduttore e direttore artistico del Festival non ha ancora sciolto le riserve sullo spettacolo che sta preparando in vista del prossimo anno, quando salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston nel ruolo di presentatore. Sono numerosissimi gli appelli arrivati a Stefano fin dall'annuncio della sua conduzione, ma il conduttore è ancora immerso nella fase di preparazione e non ha ancora scoperto le sue carte, né sugli artisti che vorrebbe portare in gara né sullo show che sta costruendo per rendere memorabile il suo debutto alla guida del Festival.