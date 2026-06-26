Ad Affari Tuoi Stefano De Martino e Herbert scommettono una vacanza a Saint Tropez, Maria Vittoria: “Vengo anch’io?”

Maria Vittoria tenta il tutto e per tutto ad Affari Tuoi, ma all’ultimo decide di cambiare pacco perdendo i soldi che aveva pescato. Intanto, Stefano De Martino e Hebert Ballerina scommettono su una vacanza a Saint Tropez.

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Protagonista della puntata di giovedì 25 è Maria Vittoria dalla Campania, mamma della piccola Beatrice di due anni. Ad accompagnarla c'è la mamma Sandra. Il jackpot di Gennarino vale 4mila euro.

L'inizio della partita di Maria Vittoria

La partita inizia con i primi sei tiri e il primo pacco aperto contiene Gennarino, dopodiché trovano un euro e 200 euro. Con tre pacchi blu Maria Vittoria può tentare la fortuna e provare a vincere la macchina in palio, ovvero una Opel Mokka. È la prima volta che si arriva a questa fase del gioco, ma niente da fare, purtroppo il pacco pescato non contiene il logo che avrebbe portato la pacchista alla vittoria. I tre pacchi aperti sono quello da 1omila euro, quello in cui c'è l'invenzione di Herbert Ballerina e infine 50mila euro. La prima chiamata del Dottore porta ad un'offerta da 35mila euro, ma Maria Vittoria rifiuta. Si prosegue ma vanno via i 300mila euro, seguiti da un pacco da 10 euro. Il Dottore propone un cambio, ma Maria Vittoria non ha intenzione di cedere il suo pacco. Col tiro successivo vanno via anche i centomila euro. E con quello dopo 75mila euro.

Il Dottore, allora, propone 15mila euro. Finalmente arriva un blu con 100 euro. Il Dottore tenta le carte, esce il cambio, ma Maria Vittoria rifiuta. L'offerta successiva è da 15mila euro, Maria Vittoria commenta: "Tirchio eh?", ma rifiuta ancora una volta. Si arriva al pacco zero che fa ballare tutti. Ancora una volta il Dottore propone il cambio, ma riceve un nuovo rifiuto. Il pacco aperto, però, porta via anche i 200mila euro. Il dottore continua offrendo sempre meno, 5mila euro: "Non devo nemmeno dare spiegazioni" e trita l'assegno. Vanno via il pacco da 20 euro e anche il Pacco Nero da 30mila.

Il cambio fatale di Maria Vittoria

Restano in gioco il pacco da trentamila e l'altro con la Ballerina: "Io non ho numeri, ma una cosa mi ha detto mia figlia, due anni. Quanto mi piace il 7 mamma". Il Dottore propone il cambio e Maria Vittoria decide, proprio sul finale, di accettare. "Ci giochiamo una vacanza a Saint Tropez" dice Stefano De Martino facendo il verso a Herbert Ballerina che ritiene la pacchista abbia sbagliato ad accettare, e lei quindi ne approfitta dicendo: "Ma vengo anche io? Sono inclusa in questa vacanza?". È il momento di scoprire la verità, purtroppo non è stata una mossa giusta cambiare, Maria Vittoria aveva già i 30mila euro e ha preso il pacco ballerina. De Martino chiude la puntata dicendo: "Herbert ha vinto una vacanza di un mese a Saint Tropez", mettendo fine alla scommessa.