Stefano De Martino e Artem di Mare Fuori al concerto di Geolier: il video ripreso dai fan sotto il palco Il concerto di Geolier allo Stadio Maradona di Napoli è stato uno degli eventi più attesi della città. Il rapper ha radunato fan, ma anche personaggi noti come Stefano De Martino in prima fila a cantare le sue canzoni e poco più avanti anche Artem Tkachuk, il Pino di Mare Fuori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il concerto di Geolier a Napoli, che ha riempito lo Stadio Maradona, è stato uno degli eventi più attesi della città. Il rapper ha radunato attorno a sé non solo i fan sfegatati che lo hanno seguito sin dall'inizio della sua carriera, ma anche personaggi noti dello spettacolo si sono posizionati in prima fila per vederlo. Ed ecco che, grazie ai video di una ragazza presente al concerto, a pochissima distanza dal palco, si scopre che a cantare le canzoni di Geolier c'erano anche Stefano De Martino e Artem di Mare Fuori.

Il video di Stefano De Martino e Artem al concerto di Geolier

Un momento goliardico e all'insegna del divertimento, quello in cui è stato beccato Stefano De Martino durante il concerto di Geolier. Il conduttore non si risparmia, canta, balla, incita anche chi gli sta accanto, il tutto ripreso dalla prospettiva privilegiata di una fan del cantante che, mentre si trovava ad intonare i brani del rapper, si è ritrovata al suo fianco l'ex ballerino di Amici. Una sorpresa, come si evince anche dalla frase che compare sul video "Quando al concerto di Geolier capiti affianco a Stefano De Martino", non è mancata poi una foto finale dei due che, di fatto, hanno condiviso la stessa esperienza. A ben guardare, poi, davanti al noto volto tv, c'era anche un altro personaggio assai noto, ovvero Artem Tkachuk, il Pino di Mare Fuori, anche lui visibilmente preso dalle canzoni del rapper partenopeo. Poco più dietro, un po' in disparte, si nota anche Herbert Ballerina, ormai inseparabile dal conduttore di Rai2. Insomma, un parterre d'eccezione per il concerto dell'anno.

Stefano De Martino si prepara alla prossima stagione tv

Per il conduttore sono settimane di relax in attesa di riprendere la prossima stagione televisiva di cui sarà pienamente protagonista. A lui, infatti, sono stati affidati programmi di punta come Affari Tuoi, reduce dal successo di Amadeus che, ormai, è volato sul Nove. Ma non sarebbe solo questo l'impegno previsto per il prossimo anno, quando su De Martino la Rai potrebbe puntare anche per una prima serata, oltre che per alcuni titoli già collaudati, a cui il pubblico si è affezionato.