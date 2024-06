Stefano De Martino ‘testato’ dalla Rai, deciso un periodo di prova prima di Affari Tuoi

video suggerito

Stefano De Martino è stato scelto come ‘erede di Amadeus‘ per la prossima stagione dell'access prime time di Rai 1. Il conduttore napoletano, ex allievo di Amici e oggi uno dei presentatori più amati dai telespettatori, prenderà in mano il timone di Affari Tuoi. Ha già firmato un accordo pluriennale con la Rai che lo terrà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate dei primi due canali della tv di Stato. Dagospia rivela, però, che i dirigenti del servizio pubblico avrebbero deciso di "testare" le sue capacità.

"5 giorni di prove per testare Stefano De Martino ad Affari Tuoi"

Dagospia rivela che i dirigenti del servizio pubblico e soprattutto Banijay avrebbero deciso di testare le capacità di Stefano De Martino prima di lanciarlo nella nuova avventura televisiva. Le prove, dunque, sarebbero state programmate al Teatro delle Vittorie dal 24 al 28 giugno, si legge, e per tale motivo sarebbero aperte le candidature per determinate figure, ovvero "persone di varie età e caratteristiche fisiche differenti per le prove in studio come pacchisti". Si tratterebbe di un test con dei finti concorrenti per valutare la professionalità e le abilità del presentatore napoletano. Tra i requisiti richiesti anche quello di "saper interagire con il conduttore", poi: "È richiesta spigliatezza e una buona dizione, atteggiamento allegro, educato e partecipativo", si legge su Dagospia.

La conferma della Rai sul contratto con Stefano De Martino

La Rai, dopo le numerose indiscrezioni circolate a seguito dell'addio di Amadeus, ha confermato lo scorso maggio il contratto pluriennale con Stefano De Martino. "Sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’ Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione", le parole sul presentatore napoletano. Secondo un rumor pubblicato da Giuseppe Candela, a De Martino sarebbe andata anche l'opzione Sanremo dopo il biennio di Carlo Conti.