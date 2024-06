video suggerito

Affari Tuoi resta su Rai1 fino al 2027: “Confermato il programma per tre edizioni” La Rai conferma con un comunicato il contratto per il prossimo triennio di Affari Tuoi, programma affidato alla conduzione di Stefano De Martino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Affari Tuoi sarà il fulcro dell'access prime time di Rai1 almeno fino al 2027. Il programma, rianimato da Amadeus e affidato dalla prossima stagione a Stefano De Martino per la conduzione, è stato confermato per le prossime tre stagioni a seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione Rai che, tra una serie di decisioni prese ha appunto approvato il contratto della trasmissione in onda subito dopo il Tg1 ogni sera.

Il comunicato Rai

Nel comunicato della Rai si legge: "Il Consiglio d'amministrazione della Rai, riunitosi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi alla presenza dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio, ha esaminato l’evoluzione delle tendenze economiche per l’esercizio 2024. Il Consiglio ha altresì esaminato il piano di interventi finalizzato all’ ottimizzazione e allo sviluppo del patrimonio immobiliare dell’azienda con specifico riferimento all’area di Roma: in tale ambito è stato approvato il contratto preliminare per l’affitto dell’immobile ‘polmone' sito in Via Alessandro Severo in cui – in relazione ai lavori di ristrutturazione del palazzo di Viale Mazzini – sarà temporaneamente trasferita, nel secondo semestre 2025, la sede direzionale". Si legge quindi:

Sono stati poi approvati il contratto per le edizioni del triennio 2024- 27 del programma Affari Tuoi, nonché l’offerta per l’acquisizione dei diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di calcio di serie A per il triennio 2024-2027.

De Martino alla conduzione di Affari Tuoi

È notizia delle scorse settimane la conferma del prolungamento di contratto di Stefano De Martino con la Rai. L'azienda lo aveva annunciato così, confermando le indiscrezioni in circolazione: "De Martino sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’ Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”.