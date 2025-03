Stefano De Martino “prigioniero” delle fan: il siparietto social con Pasquale Romano La star di Affari Tuoi immortalata dietro un cancello mentre le ammiratrici attendono all’esterno: l’autore del programma, il Dottore Pasquale Romano, scherza sui social con un “Liberatelo”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel sottofondo c'è La casa in riva al mare di Lucio Dalla e alla finestra con le sbarre c'è l'uomo del momento, Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi è stato immortalato da Pasquale Romano, autore della trasmissione nel ruolo del famigerato "Dottore", in una storia Instagram molto divertente. De Martino, visibile attraverso una finestra protetta da un cancello, osserva dall'alto un gruppo di fan accanite che lo attendono all'esterno, presumibilmente per un autografo o un selfie.

"Liberatelo", l'ironia di Pasquale Romano su Stefano De Martino

Stefano De Martino dietro le sbarre canta il brano di Affari Tuoi, La casa in riva al mare. "Liberatelo", scrive ironicamente Romano a corredo dell'immagine, suggerendo con humor che il conduttore sia diventato "prigioniero" del suo stesso successo e delle sue ammiratrici più devote. Il siparietto social racconta molto del momento d'oro del conduttore, protagonista di una indiscutibile ascesa. In pochi anni, infatti, Stefano De Martino è passatto da ex ballerino di "Amici" ed ex di Belen Rodriguez a conduttore di primo piano, in grado di raccogliere un'eredità pesante come quella di Amadeus senza far rimpiangere il suo predecessore.

L'effetto De Martino: il successo di ascolti con Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino è ormai un fenomeno tutto italiano: nella giornata di martedì 18 marzo, per esempio, il suo Stasera tutto è possibile ha fatto il pieno di ascolti, arrivando addirittura a superare Rai1 e Canale 5. La gag social di Pasquale Romano sottolinea anche il momento d'oro per "Affari Tuoi", che continua a macinare ascolti record e a dominare la fascia preserale. De Martino, con la sua conduzione fresca e mai sopra le righe, è riuscito nell'impresa non facile di rinnovare il format mantenendone intatta la formula vincente.