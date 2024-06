video suggerito

Concerto Geolier al Maradona: tutto esaurito e festa grande per il rapper napoletano Tutto esaurito al Maradona per Geolier: pubblico in visibilio nella prima delle tre date napoletane per il rapper di Secondigliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona per il primo concerto di Geolier, al secolo Emanuele Palumbo. Lunghe file già dal mattino per accaparrarsi i posti migliori, telefonini al cielo e canzoni a squarciagola: Fuorigrotta torna a cantare a squarciagola nella "prima" del rapper napoletano nel tempio del calcio partenopeo. Decine di migliaia anche le foto e i video che hanno invaso i social network, tutte provenienti dallo stadio Maradona.

E non solo napoletani: tanti sono arrivati anche da fuori regione (Puglia, Sicilia, Calabria) e perfino da regioni del nord, a dimostrazione del successo straordinario del 23enne di Secondigliano. E nei prossimi giorni, per le prossime due date, si prevedono altrettanti bis. Del resto, che Geolier fosse noto dalle Alpi alla Sicilia lo si era capito già quando a Sanremo aveva conquistato il secondo posto, così come lo certifica la sua fama anche nel "profondo" nord.

Le prossime due date, sabato 22 e domenica 23 giugno, saranno le ultime due della "trilogia" allo Stadio Maradona: prossimo appuntamento il 16 agosto ad Olbia per il Red Valley Festival 2024, dove si esibirà insieme a Sfera Ebbasta ed altri rapper.

Strade chiuse e metro potenziata

Proprio in vista del grande numero di persone che sono previste per tutte e tre le date di Geolier allo Stadio Maradona, sono state anche apportate modifiche alla viabilità: strade chiuse, corse della Linea 2 della metropolitana potenziate, e servizio pubblico incrementato per evitare la paralisi in un quartiere come Fuorigrotta già normalmente messa a dura prova dal traffico cittadino anche in tarda serata.