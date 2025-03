video suggerito

Napoli-Milan, omaggio al calciatore 14enne morto in allenamento: striscioni, fiori e Stadio in silenzio Omaggio dei tifosi allo Stadio Maradona per il 14enne della scuola calcio "Cantera Napoli" morto in allenamento il 26 marzo: fiori deposti in Curva B.

A cura di Pierluigi Frattasi

Omaggio dei tifosi allo Stadio Maradona / Foto Fanpage.it

Minuto di silenzio, fiori e striscioni allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Milan, per omaggiare il ragazzino 14enne baby-calciatore della scuola calcio "Cantera Napoli", morto in allenamento, mercoledì 26 marzo scorso, sul campetto di via strada comunale Selva Cafaro. I tifosi azzurri, in occasione della partita di campionato di questa sera, hanno voluto fare una dedica speciale al ragazzino morto, giovane promessa del calcio italiano.

Stadio in silenzio, fiori in Curva e striscioni per il 14enne baby-calciatore

Silenzio sugli spalti, un minuto di raccoglimento prima dell'inizio del match e fiori sotto la Curva B. Stadio in silenzio anche dopo il gol. Un tributo che i supporters azzurri hanno voluto dare al ragazzino amante del calcio, volato via troppo presto. Una storia che ha straziato tutta l'Italia negli scorsi giorni. Il 14enne è deceduto mercoledì mentre si trovava sul campo della scuola calcio a Napoli, nella strada comunale Selva Cafaro a San Pietro a Patierno, nell'area Nord della città. Il giovanissimo, iscritto alla della scuola calcio "Cantera Napoli", è caduto al suolo prima di un allenamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e la pattuglia mobile di zona Napoli Stella. Momenti drammatici: il 14enne doveva entrare sul rettangolo di gioco e non aveva alcun problema. A bordo campo, secondo quanto riferito da chi era lì, c'erano i genitori del 14enne che volevano assistere all'allenamento. I soccorsi sono arrivati tempestivi, prima da parte di tecnici e dirigenti del club, poi dall'ambulanza del 118: nulla da fare, non è stato possibile rianimarlo. La scuola calcio "Cantera Napoli" ha sospeso tutte le attività in segno di lutto.