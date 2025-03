video suggerito

Napoli, baby calciatore di 14 anni morto in campo prima dell'allenamento Quattordicenne muore prima dell'allenamento di calcio. A bordo campo c'erano i genitori. Sul posto carabinieri e 118 ma non c'è stato nulla da fare. Salma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Redazione Napoli

Sarà l'esame autoptico a chiarire le cause della morte di un baby calciatore di 14 anni, morto nella serata di ieri, mercoledì 26 marzo, sul campo di una scuola calcio a Napoli, nella strada comunale Selva Cafaro a San Pietro a Patierno, quadrante Nord della città. Il giovanissimo, iscritto alla della scuola calcio "Cantera Napoli", è caduto al suolo prima di un allenamento. Ora salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per le analisi di rito che dovranno appurare le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e la pattuglia mobile di zona Napoli Stella. Momenti drammatici: il 14enne doveva entrare sul rettangolo di gioco e non aveva alcun problema. A bordo campo, secondo quanto riferito da chi era lì, c'erano i genitori del 14enne che volevano assistere all'allenamento. I soccorsi sono arrivati tempestivi, prima da parte di tecnici e dirigenti del club, poi dall'ambulanza del 118: nulla da fare, non è stato possibile rianimarlo. La scuola calcio "Cantera Napoli" ha sospeso tutte le attività in segno di lutto.